聽新聞
0:00 / 0:00

12檔中低價題材股逆勢揚 匯聚人氣

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（12）日受輝達（NVIDIA）後盤股價重挫拖累，回測10日線，部分資金轉向中低價股避險，敬鵬（2355）、群光等逆勢收高，匯聚多頭人氣。專家預期，台股短線震盪整理格局不變，操作切忌過度追高，並控制持股風險。

人工智慧（AI）雲端服務商CoreWeave財報及展望優於預期，加上Anthropic、OpenAI消息面利多加持，美股四大指數全面收高，但輝達執行長黃仁勳深陷下台危機，引發盤後股價大跌，台股昨日隨日、韓股市同步走弱，日K終止連四紅。

股價強勢中低價股
股價強勢中低價股

盤面淪為個股題材表現，百元以下中低價股走勢相對亮麗，以法人近五日買超逾1,600張標的來看，敬鵬、競國、資通、台玻、德淵、和益、群光、友達、凌群、統一、第一金、永豐金等，逆勢上揚1%至9.9%不等，普遍具有低評價優勢。

印刷電路板（PCB）族群短線反彈後，走勢趨於分歧，敬鵬第3季毛利率提升至20%以上，前三季每股稅後純益（EPS）2.4元，超越去年全年表現，轉機題材發酵帶動昨日股價攻頂收60.7元，創波段新高，另一檔競國連動亮燈漲停收39.3元。

近期國內外重大駭客攻擊事件頻傳，資安族群持續獲得短多買盤青睞，股價輪流點火，資通昨日大漲8.1%收64.7元，技術面呈現多頭排列，蓄勢挑戰去年4月下旬前高壓力區，凌群漲1.5%收58.8元，外資積極加碼扮演重要關鍵。

展望後市，大型本國投顧分析，台股近六日漲跌動輒千點，除跌深強彈行情外，應提防潛在解套壓力，短期關注輝達財報、輝達執行長黃仁勳事件後續發展、外資期現貨操作動向等國內外變數，預料新台幣匯率轉強及外資回補，才有利大盤由短線反彈轉為波段回升。

玉山投信建議，在市場情緒極度悲觀之際，檢視手中持股，汰弱留強，聚焦2027年獲利成長確定性高、產業競爭力強且評價已明顯修正的優質企業。

題材 輝達 黃仁勳

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

黃仁勳人事傳聞衝擊輝達盤後重挫！台股震盪回測44K 聯發科領軍抗空

外資僅賣超個位數、台股卻殺1,165點！黃仁勳風波衝擊 AI 股

三天連漲暫歇…台股開高走低收跌1,165點守住10日線 台積電收低55元

台股V型反彈 挑戰單周最大漲點！指數年底前上看48,200點

相關新聞

中租董座陳鳳龍看明年 展望正向

中租控股董事長陳鳳龍昨（12）日在法說會上展望明年，他指出，中國大陸資產品質持續改善、台灣資產品質預期第3季、第4季逐步穩定，加上東協受油價上升衝擊經濟的影響性可望逐漸消退，因此正向看待明年。

長榮海運揚帆啟航 上季大賺逾兩個股本

長榮海運昨（12）日公布第3季稅後純益466.15億元，年增114.36%，每股純益（EPS）21.53元，帶動前三季EPS達32.77元。旺季需求與運力吃緊推升獲利，公司看好訂艙動能延續至明年農曆春節前，營運續有支撐。

台泥走出2025年虧損陰霾 前三季淨利50.9億

台泥昨（12）日公布今年第3季財報，稅後淨利18.1億元，每股純益（EPS）0.24元；累計前三季稅後淨利50.9億元，EPS為0.63元。

龍頭車廠獲利踩油門 和泰車第3季單季EPS 10.29元

龍頭車廠和泰車前三季獲利表現亮眼，一季一個資本額的獲利表現稱冠各家車廠。

中保科AI治理 建完善機制

中保科技昨（12）日召開董事會，通過前三季合併財務報表，獲利繳出亮眼成績單。中保科技董事長林建涵宣示全面推動AI治理計畫，強調將積極促進AI創新的同時，兼顧安全性與風險管理，以「鼓勵創新、風險可控」為治理方向，建立完善的AI治理機制。

智邦Q3每股賺23.39元 加碼越南廠4,275萬美元

網通大廠智邦科技（2345）昨（12）日召開董事會，通過第3季合併財務報表，每股大賺23.39元，再創單季新高，累計前三季每股純益58.09元，已超越2025年全年的47.13元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。