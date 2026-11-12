12檔中低價題材股逆勢揚 匯聚人氣

台股昨（12）日受輝達（NVIDIA）後盤股價重挫拖累，回測10日線，部分資金轉向中低價股避險，敬鵬（2355）、群光等逆勢收高，匯聚多頭人氣。專家預期，台股短線震盪整理格局不變，操作切忌過度追高，並控制持股風險。

人工智慧（AI）雲端服務商CoreWeave財報及展望優於預期，加上Anthropic、OpenAI消息面利多加持，美股四大指數全面收高，但輝達執行長黃仁勳深陷下台危機，引發盤後股價大跌，台股昨日隨日、韓股市同步走弱，日K終止連四紅。

股價強勢中低價股

盤面淪為個股題材表現，百元以下中低價股走勢相對亮麗，以法人近五日買超逾1,600張標的來看，敬鵬、競國、資通、台玻、德淵、和益、群光、友達、凌群、統一、第一金、永豐金等，逆勢上揚1%至9.9%不等，普遍具有低評價優勢。

印刷電路板（PCB）族群短線反彈後，走勢趨於分歧，敬鵬第3季毛利率提升至20%以上，前三季每股稅後純益（EPS）2.4元，超越去年全年表現，轉機題材發酵帶動昨日股價攻頂收60.7元，創波段新高，另一檔競國連動亮燈漲停收39.3元。

近期國內外重大駭客攻擊事件頻傳，資安族群持續獲得短多買盤青睞，股價輪流點火，資通昨日大漲8.1%收64.7元，技術面呈現多頭排列，蓄勢挑戰去年4月下旬前高壓力區，凌群漲1.5%收58.8元，外資積極加碼扮演重要關鍵。

展望後市，大型本國投顧分析，台股近六日漲跌動輒千點，除跌深強彈行情外，應提防潛在解套壓力，短期關注輝達財報、輝達執行長黃仁勳事件後續發展、外資期現貨操作動向等國內外變數，預料新台幣匯率轉強及外資回補，才有利大盤由短線反彈轉為波段回升。

玉山投信建議，在市場情緒極度悲觀之際，檢視手中持股，汰弱留強，聚焦2027年獲利成長確定性高、產業競爭力強且評價已明顯修正的優質企業。