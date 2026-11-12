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仁寶第3季EPS 0.6元 AI動能升溫
仁寶（2324）昨（12）日公告第3季財報，單季稅後純益25.81億元，每股純益0.6元，今年前三季稅後純益達76.81億元，較去年同期年增66.2％，前三季獲利超越去年全年水準，持續受惠於AI商機。
仁寶第3季合併營收2,427.77億元、季增1.8％、年成長29.7％；稅後純益25.81億元，季減17.5％、年成長32.5％，每股純益0.6元。
累計今年前三季合併營收6,823.75億元、年成長20.4％；稅後純益76.81億元、年成長66.2％，表現已經超越去年全年的60.29億元，每股純益1.78元。
法人指出，仁寶今年伺服器出貨動能逐步升溫，上半年又有筆電拉貨潮，前三季營運重回成長軌道，預期明年上半年在Vera Rubin伺服器開始量產出貨，業績成長力道將更加顯著。
仁寶去年大動作投資增加AI伺服器新產能，美國德州廠下半年投入營運，加上台灣桃園大溪新廠產能加持，迅速進入L10／L11等AI伺服器市場，並間接卡位進入雲端服務大廠供應鏈。
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