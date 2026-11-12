玉晶光第3季EPS 9.69元 法說聚焦3M案

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（12）日召開董事會，通過今年前三季稅後純益26.69億元，年增5.6%，每股純益（EPS）23.68元。玉晶光將於下周四召開法說會，預期與美商3M合作擴束光學技術（EBO）相關進展將是會中焦點。

玉晶光第3季稅後純益10.92億元，年減23%，季增59%，每股純益9.69元。業外因匯損1.68億元，前三季累計匯損5.7億元，上季業外來自金融資產評價、補助收入等約2.03億元，累計前三季相關收入6.91億元。

玉晶光為iPhone鏡頭主力供應商，但近期CPO相關布局更受關注。玉晶光董事長陳天慶認為，鏡頭應用領域愈來愈廣泛，因為鏡頭就是眼睛，從無人機、機器人到現在步入AI領域，CPO也需要高精密的光學元件。

陳天慶表示，目前稜鏡、V型槽及MT插芯已送樣，看好2028年新產品有望放量，成為下個新成長動能。