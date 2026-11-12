智邦Q3每股賺23.39元 加碼越南廠4,275萬美元
網通大廠智邦科技（2345）昨（12）日召開董事會，通過第3季合併財務報表，每股大賺23.39元，再創單季新高，累計前三季每股純益58.09元，已超越2025年全年的47.13元。
智邦昨日股價開高走低，終場下跌50元，收1,525元。
智邦董事會同步通過越南廠增購生產設備需求，擬投入4,275萬美元，本季起分階段完成；馬來西亞建置第一期廠房及廠區設施，預計投入1.38億美元，以及預計投入1,517萬美元建置Accton Technology SG Pte Ltd.無塵室廠房，三大投資案共投資逾1.95億美元（約新台幣52.4億元）。
受惠AI大型資料中心需求攀升，推升智邦營運表現。第3季合併營收1,207.44億元，季增26.3%，年增65.5%；營業毛利212.84億元，季增13%，年增70%，毛利率17.63%，低於上季19.7%，高於去年同期的17.2%；營業利益161.22億元，季增12.4%，年增79.1%；稅後純益130.65億元，季增18.2%，年增67%，單季每股純益23.39元。
累計今年前三季營收2,864.02億元，年增62.4%；營業毛利538.08億元，年增68.2%，毛利率18.79%，高於去年同期18.1%；營業利益405.02億元，年增75.9%；稅後純益為324.45億元，年增80.6%，每股純益58.09元。
智邦10月營收446.62億元，月增10.6%，年增91.2%，再創單月新高，今年前十月營收為3,310.65億元，年增 65.8%。法人預估，智邦大客戶拉貨回穩，加上新產品持續出貨，第4季營收可望再創單季新高。
智邦近期董事會通過現金增資發行普通股，發行上限1,000萬股，作為充實營運資金及償還銀行借款，全面衝刺台灣、越南、美國、新加坡及馬來西亞等地產能。
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