聽新聞
0:00 / 0:00

智邦Q3每股賺23.39元 加碼越南廠4,275萬美元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
智邦總經理李訓德。聯合報系資料照
智邦總經理李訓德。聯合報系資料照

網通大廠智邦科技（2345）昨（12）日召開董事會，通過第3季合併財務報表，每股大賺23.39元，再創單季新高，累計前三季每股純益58.09元，已超越2025年全年的47.13元。

智邦昨日股價開高走低，終場下跌50元，收1,525元。

智邦EPS
智邦EPS

智邦董事會同步通過越南廠增購生產設備需求，擬投入4,275萬美元，本季起分階段完成；馬來西亞建置第一期廠房及廠區設施，預計投入1.38億美元，以及預計投入1,517萬美元建置Accton Technology SG Pte Ltd.無塵室廠房，三大投資案共投資逾1.95億美元（約新台幣52.4億元）。

受惠AI大型資料中心需求攀升，推升智邦營運表現。第3季合併營收1,207.44億元，季增26.3%，年增65.5%；營業毛利212.84億元，季增13%，年增70%，毛利率17.63%，低於上季19.7%，高於去年同期的17.2%；營業利益161.22億元，季增12.4%，年增79.1%；稅後純益130.65億元，季增18.2%，年增67%，單季每股純益23.39元。

累計今年前三季營收2,864.02億元，年增62.4%；營業毛利538.08億元，年增68.2%，毛利率18.79%，高於去年同期18.1%；營業利益405.02億元，年增75.9%；稅後純益為324.45億元，年增80.6%，每股純益58.09元。

智邦10月營收446.62億元，月增10.6%，年增91.2%，再創單月新高，今年前十月營收為3,310.65億元，年增 65.8%。法人預估，智邦大客戶拉貨回穩，加上新產品持續出貨，第4季營收可望再創單季新高。

智邦近期董事會通過現金增資發行普通股，發行上限1,000萬股，作為充實營運資金及償還銀行借款，全面衝刺台灣、越南、美國、新加坡及馬來西亞等地產能。

智邦 智邦科技 越南

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

智邦財報／前三季每股大賺58.09元 超越2025年全年

泰金財報／前三季每股純益9.03元 上半年度每股配息4.8元

冠星財報／本業效益攀高 前三季每股純益8.46元

榮惠第3季每股純益4.62元 歷史新高 三率三升

相關新聞

中租董座陳鳳龍看明年 展望正向

中租控股董事長陳鳳龍昨（12）日在法說會上展望明年，他指出，中國大陸資產品質持續改善、台灣資產品質預期第3季、第4季逐步穩定，加上東協受油價上升衝擊經濟的影響性可望逐漸消退，因此正向看待明年。

長榮海運揚帆啟航 上季大賺逾兩個股本

長榮海運昨（12）日公布第3季稅後純益466.15億元，年增114.36%，每股純益（EPS）21.53元，帶動前三季EPS達32.77元。旺季需求與運力吃緊推升獲利，公司看好訂艙動能延續至明年農曆春節前，營運續有支撐。

台泥走出2025年虧損陰霾 前三季淨利50.9億

台泥昨（12）日公布今年第3季財報，稅後淨利18.1億元，每股純益（EPS）0.24元；累計前三季稅後淨利50.9億元，EPS為0.63元。

龍頭車廠獲利踩油門 和泰車第3季單季EPS 10.29元

龍頭車廠和泰車前三季獲利表現亮眼，一季一個資本額的獲利表現稱冠各家車廠。

中保科AI治理 建完善機制

中保科技昨（12）日召開董事會，通過前三季合併財務報表，獲利繳出亮眼成績單。中保科技董事長林建涵宣示全面推動AI治理計畫，強調將積極促進AI創新的同時，兼顧安全性與風險管理，以「鼓勵創新、風險可控」為治理方向，建立完善的AI治理機制。

智邦Q3每股賺23.39元 加碼越南廠4,275萬美元

網通大廠智邦科技（2345）昨（12）日召開董事會，通過第3季合併財務報表，每股大賺23.39元，再創單季新高，累計前三季每股純益58.09元，已超越2025年全年的47.13元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。