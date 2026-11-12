潤泰新財報／前三季稅後純益139億、年增43％ EPS 達5.14元

潤泰新（9945）12日公告財報，第3季稅後純益39.12億元，年減76.34%，每股稅後純益（EPS）1.44元；累計前三季稅後純益139.95億元，年增43.18%，每股稅後純益5.14元。

潤泰新發言人陳柏宇表示，今年前三季成長主要來自營建本業以及潤弘的營收成長，其中認列「潤泰峰左岸」剩餘的12億元，其餘則是潤泰CITY PARK的營收約65億元。另，轉投資收益的增加也幾乎都來自南山人壽。

推案方面，潤泰新表示，總銷逾600億元大案「南港之星」已於9月開案，全案共1,368戶，並分為4棟，目前僅先開放A、D兩棟部分樓層銷售，目前已銷售超過200戶，銷售相當穩定。

此外，11月還要推出總銷50億元的板橋江子翠「潤泰峘翠」，至於北士科新洲美段的個案預計明年第2季開案。