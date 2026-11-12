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台泥財報／前三季獲利50.9億元 海外水泥、電力助攻

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台泥（1101）12日公布今年第3季財報，稅後淨利18.1億元，每股純益（EPS）0.24元；累計前三季稅後淨利50.9億元，EPS為0.63元。台泥獲利表現已走出谷底，今年單季與前三季獲利與去年同期比，雙雙交出轉虧為盈的佳績。

台泥表示，第3季單季合併營收412.33億元，較去年同期成長5.54%，稅後淨利為18.1億元，由去年同期虧損102億元轉盈。累計前三季合併營收達1,125.23億元，年增2.88%，主要受惠於葡萄牙及土耳其水泥銷量與售價同步提升，以及和平電力營運天數增加。前三季獲利達50.9億元，較去年同期虧損92.39億元轉盈。

值得注意的是，台泥前三季營業毛利率由去年同期的18%提升至19%，主要受惠於葡萄牙及土耳其水泥業務穩步成長。獲利方面，葡萄牙及土耳其水泥量價齊升，帶動海外水泥業務獲利增加，和平電力也因發電量增加及能量費率調升，獲利較去年同期提升。

台泥去年同期因三元能源科技電池廠火災事件認列的重大損失，本期已無相關損失。此外，台泥今年第1季處分海螺水泥等非核心轉投資持股，挹注現金並增加可分配盈餘59億元，今年截至第3季的可分配盈餘達110億元。

水泥業務方面，台灣市場受房市需求偏弱及進口水泥競爭影響，中國大陸市場則因供需失衡加劇，獲利持續承壓。葡萄牙及土耳其水泥業務的成長，抵銷了兩岸市場的營運壓力。

截至2026年第3季底，台泥總資產為6,020億元，總負債為2,978億元，負債占總資產比率約49.5%，整體財務結構維持穩健。台泥表示，面對全球產業環境持續變化，公司將持續深化低碳建材、綠色能源及國際市場布局。

台泥 財報

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