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東元法說會／AIDC 接單破百億 檳城新廠啟動、明年四大事業群看旺

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
東元12日法說會說明營運展望。記者籃珮禎／攝影
東元12日法說會說明營運展望。記者籃珮禎／攝影

東元（1504）12日召開法說會，總經理高飛鳶指出，今年AI資料中心（AIDC）整體接單上看逾百億元，截至上月底已達成目標八成以上。隨著在手訂單明年陸續完工認列，加上馬來西亞檳城新廠投產，他看好2027年四大事業群營運全面向上。

在與鴻海攜手切入輝達（NVIDIA）生態系方面，東元表示，日前鴻海科技日展出的NVIDIA DSX POD一體式模組化資料中心，由東元負責貨櫃外部電力與冷卻系統整合設計。目前該架構處於概念展示階段，公司內部也同步推進800VDC高壓直流與固態變壓器（SST）研發。

海外案場進度上，高飛鳶指出，馬來西亞新山模組化資料中心（MDC）案場將於12月中旬完成運作驗證（POC），憑藉預製化實績拿下日本九州GMI Cloud的6.4MW資料中心首案。該案不同於傳統統包工程，由東元負責整體設計、核心設備供應與系統驗證，毛利率與獲利品質更佳，並藉此取得洽談後續350MW商機的門票。

北美市場方面，由於美國要求100MW以上新建大型資料中心須自備發電設施，企業加速自建電力除帶動燃氣渦輪機周邊需求外，也啟動微型核電（SMR）評估。高飛鳶透露，旗下美國西屋馬達具備核能級認證優勢，已切入相關新應用領域詢價，配合前10月美國大馬達接單年增逾兩成，北美動能穩健。

為因應預製型MDC快速交付需求，高飛鳶透露，除現有馬來西亞新山廠外，已啟動檳城逾7萬平方米新廠建置，預計明年7月至8月完工投產，屆時東南亞將擁有兩大MDC生產基地，未來並將視市場需求評估泰國及美國據點擴充。目前AIDC業務占電力能源事業群營收約15%至20%，因多數訂單集中在下半年啟動，明年起將迎來交貨認列高峰。

展望2027年，高飛鳶點出四大事業群成長動能，除了機電系統受惠大馬達接單與澳洲礦業復甦、能源暨系統自動化推進變頻器與關節模組開發外，空調事業群明年商用空調營收占比更將由低於三成一舉突破六成，帶動整體獲利結構翻轉。

東元第3季營收169.49億元、年增16.6%，受工程占比拉高及研發費用增加影響，毛利率23%、營益率8.8%，每股純益0.75元、與去年同期持平；累計前3季稅後純益55.82億元，年增33.3%，每股純益2.38元。

東元 法說會

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