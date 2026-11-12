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遠雄財報／交屋潮挹注！前三季稅後純益36億元、年增171％ EPS 4.7元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

交屋潮挹注，遠雄（5522）財報亮眼。遠雄12日公告財報，累計前三季稅後純益36.76億元，年增171.07%，每股稅後純益（EPS）4.7元。若以第2季財報推估，第3季稅後純益21.19億元，年增16.74%，每股稅後純益約2.71元。

遠雄今年進入集中交屋期，全年交屋量約351億元，第3、4季有台南「遠雄綠禾」、「遠雄東御苑」、高雄「遠雄Park 16」、「遠雄琢蘊」，以及台中「遠雄迴山行」、「遠雄綠美」等案陸續完工，其中約九成個案已接近完銷，將成為下半年業績主要挹注。

推案方面，遠雄表示，明年規劃推出五大案，總銷約695億元，若加計地主分回可售金額，整體推案規模達914億元，其中桃園將是布局重心，鎖定龜山A7及中壢體育園區等區域。另，也將推出總銷約90億元的泰山廠辦案，高雄則有兩案接續布局，合計五大案。

針對房市看法，遠雄表示，公司今年以來整體業績已追平去年全年水準，全年表現可望優於去年。對於明年市場，持審慎樂觀看法，整體業績可望成長，但房市回溫幅度及速度仍存在不確定性，推案策略將以穩健為主。

遠雄 財報

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