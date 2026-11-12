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鑫傳法說會／前3季每股純益1.94元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

鑫傳（6856）國際多媒體科技12日舉行法說會，鑫傳強調，積極推動數位轉型，將發展重心由傳統媒體經營延伸至數位影音、電商及跨平台整合，推升未來營運表現。

鑫傳前3季累計營收5.22億元；營業利益8,454萬元，年增11.9%；歸屬於母公司業主淨利5,469萬元，每股純益1.94元，較去年同期1.53元成長26.8%。鑫傳表示，獲利成長主要受惠於銷貨業務成長及經營型態調整。

面對媒體產業與消費市場快速轉變，近年鑫傳積極推動數位轉型，跨向數位影音、電商及跨平台整合。

鑫傳表示，旗下MayLife美麗人生購物台與LINE TV策略結盟，拓展數位購物市場，串聯電視與手機的跨螢購物體驗，進一步擴大商品銷售通路。

在零售消費事業方面，鑫傳表示，拓展美妝與寵物兩大市場。美妝部分，旗下美雅國際經營英國美妝保養品牌THE BODY SHOP，結合品牌既有知名度、實體零售通路與電商資源，深化美妝市場經營。

寵物部分，鑫傳指出，已將星品國際持股提高至86.39%，正式納入子公司，以自有品牌JollyPet拓展寵物智能設備及保健品市場，並結合數位行銷與OMO（線上線下整合）通路，擴大寵物消費商機。

展望未來，鑫傳指出，媒體競爭不只是頻道與廣告資源的競爭，更是內容、平台、流量與商務整合能力的競爭，將持續發揮既有媒體與購物通路優勢，深化跨平台合作，從傳統媒體經營邁向影音內容與電商服務整合，建立多元營運模式。

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