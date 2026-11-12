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雷笛克財報／第3季同期轉盈、每股賺0.34元 創近16季新高

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

光學透鏡廠雷笛克光學（5230）12日公布第3季財報，單季稅後純益1,857萬元，季增229%，較去年同期虧損770萬元轉虧為盈，每股純益0.34元，創下近16季新高。累計今年前3季稅後純益893萬元，相較去年同期虧損7,247萬元成功轉盈，每股純益0.16元。

雷笛克第3季合併營收4.05億元，季增15%、年增21%。公司指出，第3季獲利明顯提升，主要受惠車用照明多款新專案陸續步入放量階段，帶動單季車用領域營收創歷年新高，占整體營收比重達44%。

其中，高附加價值的頭燈應用比重拉升，加上AI伺服器精密結構件出貨增溫，生產規模經濟效益逐步展現，推升第3季毛利率重返30%以上達31%，營業利益率6%，稅後純益率5%。

在營運成長動能延續下，雷笛克10月合併營收1.43億元，月增1.4%、年增22.71%，續創歷年單月新高；累計今年前十月合併營收12.06億元，年增11.5%，同步改寫歷年同期新高紀錄。

雷笛克表示，隨著車用照明新專案量產規模持續擴大，以及AI伺服器精密結構件出貨動能延續，本季仍有助於持續發揮生產規模經濟效益。

針對車用照明產業趨勢，雷笛克分析，全球車燈持續朝智慧化、輕量化發展，現階段國際車燈廠積極導入2.5萬畫素以上MicroLED頭燈，使單一模組可執行自適應遠光、路面投影及動態光型，對光束準直、聚光效率、投影精度及熱變形控制的要求明顯高於傳統LED車燈，帶動高精度非球面透鏡、導光元件及複合式光學模組需求增溫；同時車燈朝向更薄、更輕及更小安裝空間設計，也有助於提升高階車燈模組的技術附加價值及單車搭載價值。

展望第4季，雷笛克表示抱持審慎樂觀看法。公司強調，未來將憑藉既有光學設計、精密模具開發及量產製造優勢，持續深化車用照明與AI伺服器兩大業務布局，透過優化產品與客戶接單結構，維持營運成長動能。

雷笛克 財報

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