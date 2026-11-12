快訊

亞冠賽／日本隊敲3轟含正木智也雙響砲 中華隊全場僅2安0：5遭完封

獨／才開Threads又遇酸民…張善政邀桃園市長官邸聊聊 聯合報搶先開箱

「凌晨被轉走兩筆1萬元」傳有北富銀帳戶遭盜轉 銀行發聲說明了

聽新聞
0:00 / 0:00

漢達抗癌藥 HND-039授權大陸市場 授權金300萬美元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

漢達（6620）生技12日宣布，與持股49%的轉投資公司杭州漢達簽訂抗癌藥HND-039 Omcazio中國市場授權合約，授權金達300萬美元，其中155萬美元預計今年認列營收，其餘145萬美元將逐年認列，為營運增添收入來源。

漢達表示，此次授權將結合杭州漢達另一股東延安醫藥在中國藥品法規、市場開發及銷售通路的資源，推動Omcazio在中國市場的產品開發及商業化，並規劃透過海南博鰲樂城及粵港澳大灣區特殊藥品准入機制，分階段拓展中國市場。

杭州漢達為漢達持股49%的轉投資公司，另由上海延安醫藥洋浦持有51%股權，為杭州漢達控股股東。漢達指出，除取得授權金收入外，未來隨杭州漢達逐步推動Omcazio在中國市場銷售，漢達亦可透過認列轉投資損益，分享其營運成果。

漢達指出，中國2025年一線腎細胞癌小分子標靶藥物終端售價合計約人民幣17億元，可作為潛在市場規模參考。中國每年新增腎癌病患約7萬人，隨著標靶治療及創新藥物應用增加，相關治療市場具有發展空間。

此外，Omcazio亦可用於治療曾接受Sorafenib治療的部分成年肝癌患者。中國每年新增肝癌病患約36萬人，雖然Omcazio僅適用於其中部分患者，仍是未來潛在市場之一。

針對中國市場布局，漢達表示，由於Omcazio目前尚未取得中國國家藥品監督管理局（NMPA）核發的上市許可，杭州漢達將採取分階段策略，優先評估利用海南博鰲樂城及港澳藥械通政策，爭取產品提前進入特定醫療機構使用。

其中，海南博鰲樂城允許符合臨床急需、國內無法替代等條件的境外已上市藥品，經核准後由指定醫療機構申請進口使用。杭州漢達規劃透過此機制引進Omcazio，並在符合相關規定下累積真實世界使用資料，作為未來申請中國藥證的參考。

另一方面，杭州漢達也將評估申請澳門藥品上市資格，取得核准後，再透過港澳藥械通政策，申請進入粵港澳大灣區內地九市，包括廣州、深圳等地共71家指定醫療機構，擴大產品臨床使用機會。

漢達強調，海南及大灣區特殊准入機制，是Omcazio取得中國正式藥證前的階段性市場拓展策略，相關產品使用仍須完成主管機關及指定醫療機構審查。公司將同步推進中國藥品上市許可申請，以未來全面進入中國市場銷售為目標。

漢達 抗癌藥

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

健喬新一代口服GnRH拮抗劑獲准子宮內膜異位症新適應症

別只讓「新藥進來」 應逐步鬆綁罕病給付限制

藥華藥好威！EPS衝上18.43元 前三季獲利倍增

沛爾失智症新藥報捷 搶攻全球每年兆元商機

相關新聞

台玻逆勢飆天價！外資狂掃14萬張奪冠 富喬同登量價榜

台股12日受到黃仁勳風波牽動，集中市場指數下跌1,165.28點，收在43,091.87點，成交值放大至1.01兆元。不過，三大法人合計逆勢買超51.6億元，外資僅小幅賣超6.85億元，與大盤跌勢形成反差。從量價前十名來看，成交量榜有6檔ETF進榜，個股則以玻纖布族群最受矚目，台玻（1802）、富喬（1815）同步躋身成交量與成交值前十名。其中，台玻獲外資大買逾14萬張，股價盤中最高84.3元、收盤81.7元，雙雙改寫歷史新高，成為當日盤面焦點。

鴻海法說會／劉揚偉：客戶AI需求短期強勁 長期是否影響還要觀察

鴻海（2317）12日舉行法說會，針對客戶在AI資料中心的投入是否放緩？董事長劉揚偉表示，目前看到AI的需求是持續不斷增加，主要來自使用者，這些使用者可以分成四類，即大語言模型製造商（Model Maker）、雲端服務供應商（CSP）、政府與企業等四大類。

友達智慧移動前進 CES 2027 大秀智慧互動新過程

友達（2409）旗下專注於智慧座艙與移動服務的解決方案公司「友達智慧移動（AUO Mobility Solutions Corporation）」將前進美國拉斯維加斯CES 2027，以「Intelligence in Motion」為主題，展現從視覺體驗邁向智慧互動的最新進展。此次將亮相進化版「Smart Cockpit 2027」，將顯示人機介面、車用運算與智慧車聯等持續推進的技術能力落實於完整駕乘情境，從單項技術進一步延伸至座艙裝置、功能與使用體驗，呈現友達智慧移動成立以來深化智慧座艙系統級解決方案的成果。

中保科財報／擴大 AI 治理應用 前三季 EPS 4.94元

中保科（9917）12日召開董事會通過前三季財報，再度繳出亮眼成績單，展現穩健的成長力。中保科技董事長林建涵也同步宣示全面推動AI治理計畫，強調將積極促進AI創新的同時，兼顧安全性與風險管理，以「鼓勵創新、風險可控」為治理方向，建立完善的AI治理機制。

中環財報／今年前三季淨利23.27億元 EPS 達2.17元

中環（2323）通過今年第3季財報，受惠於核心業務持續成長，以及S'n'P（Storage & Power）策略效益逐步顯現，集團前三季合併營收達新台幣61.7億元，較去年同期成長17%；營業利益達3.11億元，較去年同期大幅成長20倍；歸屬於母公司業主之稅後淨利達23.27億元，每股盈餘（EPS）為2.17元。其中，營業利益大幅提升，顯示產品組合優化及品牌通路經營成果，逐步反映於本業獲利表現。

中傑財報／第3季每股虧損0.23元 產銷策略聚焦高毛利與獲利品質

製鞋大廠中傑-KY（6965）公布第3季合併財報，受終端消費景氣疲弱，以及產能結構調整產生相關費用影響，第3季營業利益僅551萬元，稅後淨損0.36億元，每股稅後虧損0.23元；累計前三季稅後淨損0.89億元，每股稅後虧損0.58元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。