漢達抗癌藥 HND-039授權大陸市場 授權金300萬美元

漢達（6620）生技12日宣布，與持股49%的轉投資公司杭州漢達簽訂抗癌藥HND-039 Omcazio中國市場授權合約，授權金達300萬美元，其中155萬美元預計今年認列營收，其餘145萬美元將逐年認列，為營運增添收入來源。

漢達表示，此次授權將結合杭州漢達另一股東延安醫藥在中國藥品法規、市場開發及銷售通路的資源，推動Omcazio在中國市場的產品開發及商業化，並規劃透過海南博鰲樂城及粵港澳大灣區特殊藥品准入機制，分階段拓展中國市場。

杭州漢達為漢達持股49%的轉投資公司，另由上海延安醫藥洋浦持有51%股權，為杭州漢達控股股東。漢達指出，除取得授權金收入外，未來隨杭州漢達逐步推動Omcazio在中國市場銷售，漢達亦可透過認列轉投資損益，分享其營運成果。

漢達指出，中國2025年一線腎細胞癌小分子標靶藥物終端售價合計約人民幣17億元，可作為潛在市場規模參考。中國每年新增腎癌病患約7萬人，隨著標靶治療及創新藥物應用增加，相關治療市場具有發展空間。

此外，Omcazio亦可用於治療曾接受Sorafenib治療的部分成年肝癌患者。中國每年新增肝癌病患約36萬人，雖然Omcazio僅適用於其中部分患者，仍是未來潛在市場之一。

針對中國市場布局，漢達表示，由於Omcazio目前尚未取得中國國家藥品監督管理局（NMPA）核發的上市許可，杭州漢達將採取分階段策略，優先評估利用海南博鰲樂城及港澳藥械通政策，爭取產品提前進入特定醫療機構使用。

其中，海南博鰲樂城允許符合臨床急需、國內無法替代等條件的境外已上市藥品，經核准後由指定醫療機構申請進口使用。杭州漢達規劃透過此機制引進Omcazio，並在符合相關規定下累積真實世界使用資料，作為未來申請中國藥證的參考。

另一方面，杭州漢達也將評估申請澳門藥品上市資格，取得核准後，再透過港澳藥械通政策，申請進入粵港澳大灣區內地九市，包括廣州、深圳等地共71家指定醫療機構，擴大產品臨床使用機會。

漢達強調，海南及大灣區特殊准入機制，是Omcazio取得中國正式藥證前的階段性市場拓展策略，相關產品使用仍須完成主管機關及指定醫療機構審查。公司將同步推進中國藥品上市許可申請，以未來全面進入中國市場銷售為目標。