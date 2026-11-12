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晉弘財報／第3季本業獲利轉正 內視鏡與微型鏡頭模組布局拓展成長動能

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

晉弘（6796）12日公布2026年第3季財報，前三季合併營收5.24億元，年增18.8%，第3季營收放量，單季營業利益轉為獲利。

晉弘表示，公司自2024年起推動營運轉型，擴增內視鏡產品線，並納入晉昇智能感測股份有限公司與聯讚精密股份有限公司兩家子公司，逐步擴大營收基礎。隨著高用量、低單價耗材型產品占比提升，營業毛利率承壓；公司將透過擴大營收規模、優化產品組合及控管營業費用，持續改善整體獲利能力。

展望未來，晉弘指出，軟式內視鏡將持續拓展泌尿科、耳鼻喉科、急重症及呼吸照護等臨床應用；硬式內視鏡則聚焦關節手術與運動醫學市場。第三項成長動能為拋棄式內視鏡專用微型鏡頭模組，相關技術規劃拓展至手術機器人應用，涵蓋泌尿科手術、膽道疾病診斷與治療之內視鏡逆行性膽胰管造影術（ERCP），以及腸胃科、心臟科等應用場景。

展望2027年，隨著客戶端終端應用產品陸續完成取證並啟動市場拓展，預期將進一步擴大產品應用範圍與市場滲透率，帶動醫療耗材業務持續成長，逐步展現營收與獲利貢獻。

在市場布局方面，晉弘內視鏡系列產品目前已於全球48個國家取得產品上市許可，隨著既有市場出貨量持續成長，以及新市場取證進度推進，全球市場滲透率可望進一步提升。此外，公司亦積極拓展拋棄式手術機器人相關應用，已成功切入多家客戶的產品開發與應用領域，逐步擴大產品應用範圍，為中長期營運挹注新的成長動能。

晉弘表示，公司已逐步完成內視鏡醫療耗材短、中、長期產品線的布局，並持續建構多元且具延續性的成長動能。隨著國際客戶市場推廣、自有品牌業務拓展，以及子公司垂直整合所帶來的技術與製造優勢，將可提供客戶更多元的產品組合與整體解決方案（Solution），進一步強化市場競爭力。隨著醫療耗材業務轉型成果逐步展現，相關產品布局與客戶合作將陸續轉化為實質營收貢獻，並帶動公司整體營收規模及獲利能力持續提升。

財報 內視鏡 鏡頭模組

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