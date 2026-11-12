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華碩法說會／不畏資料中心監管與融資逆風 明年伺服器拚高雙位數成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠華碩（2357）12日舉行法說會，華碩共同執行長胡書賓分析，儘管近期AI伺服器產業面臨資本市場融資條件趨緊，以及美國期中大選後，各地對資料中心建置監管轉趨嚴謹等兩項負面因子，但AI發展是長期趨勢，華碩對明年伺服器業務以高雙位數成長為目標，並朝三位數成長努力。

展望今年第4季，華碩預估，伺服器業務季增100%、年增280%。

華碩持續看好伺服器動能，維持今年全年伺服器營收成長150%以上的目標。明年伺服器業務以高雙位數成長為目標，並朝三位數成長努力。

胡書賓指出，華碩採取分散策略，客戶群涵蓋第二、第三線CSP、Neocloud、大型科技公司、AI研究機構、企業地端資料中心，以及主權AI建置專案；若看Neocloud客戶的地域分布，亞太地區約占40%至50%，歐洲約占30%，北美則占20%至30%。

此外，華碩在AI伺服器強勁動能帶動之下，對於通用型的CPU伺服器也帶來巨大的帶動效應。今年第3季華碩通用型CPU Server年成長80%。

針對AI及資料中心產業長期趨勢，胡書賓分析，AI發展是長期趨勢，企業或雲端的AI應用算力需求不會消散且會繼續增長。

胡書賓表示，近期大家在探討兩項負面因子：第一是資本市場融資條件越來越緊俏，體質條件不佳的Tier 2、Tier 3 CSP或 Neocloud可能會面臨整併或淘汰；第二是美國期中大選之後，各地方對資料中心建置的監管會往嚴謹的趨勢走。

胡書賓強調，「這兩個變化會促使整個資料中心產業更集中到財務體質穩健、能掌握能源並兼顧環境與社區發展的Key Player，我們認為這對產業長期發展會更健康、更長久」。

此外，針對美國商務部準備敲定新規定，禁止中國大陸AI企業透過他國資料中心遠端取得先進AI晶片算力，管制範圍將新增馬來西亞、新加坡、泰國等7國，此事會否影響華碩伺服器業務，對此，華碩則未有回應。

華碩 法說會

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