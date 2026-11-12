威剛七項產品獲台灣精品獎 企業AI部署、行動儲存成亮點

記憶體模組大廠威剛（3260）12日宣布，旗下七項產品與方案獲第35屆台灣精品獎，涵蓋企業級AI、行動儲存、電競記憶體及創作者固態硬碟（SSD）。其中，企業級儲存品牌TRUSTA的AI Scaler記憶體儲存方案，主打整合軟體、SSD與DRAM，協助企業運用既有硬體導入地端AI，降低部署成本。

威剛表示，AI Scaler記憶體儲存方案繼獲得COMPUTEX 2026 Best Choice Award後，再獲台灣精品獎肯定。方案以AI Scaler Toolkit軟體平台為核心，搭配企業級SSD與DRAM，透過推論及模型微調時的彈性資源配置，擴大既有硬體可承載的模型規模，減少對擴充高階GPU的依賴。

AI Scaler Toolkit採免費、開源架構，不綁定特定硬體組合，支援Llama、Qwen及DeepSeek等大型語言模型。企業可透過一鍵安裝及統一操作介面，在單一平台完成資源配置、參數調整與模型測試，簡化地端AI部署及管理流程。

消費性產品方面，共有三款外接式SSD獲獎。URBAN TAPSAFE結合NFC感應解鎖與多使用者權限管理，兼顧行動工作時的資料安全及團隊協作需求；URBAN POCKET MAGNETIC則鎖定手機影像創作者，支援MagSafe磁吸固定，並內建旋轉式支架，可用於直播、Vlog及戶外拍攝。

另一款URBAN POCKET ELITE USB4外接式SSD，提供最高每秒4,000MB傳輸效能與4TB容量，機身採用75%回收鋁及85%消費後回收塑膠（PCR），並透過單晶片主控及低功耗設計，兼顧散熱與輕量化需求。

永續設計也延伸至隨身碟產品。UC320 Bamboo隨身碟上蓋採台灣在地竹纖維製成，以兩件式結構減少零件數量及材料複雜度，包裝則使用FSC認證紙材、PCR回收料泡殼及植物性油墨。

創作者與電競應用方面，NEXRA PCIe Gen5創作者SSD提供最高每秒10,000MB連續讀寫效能，搭配6奈米製程主控及單面顆粒設計，適用於筆電、迷你主機等空間有限的裝置。XPG ARMAX RGB DDR5電競記憶體則整合鋁材散熱、立體肋條結構及RGB燈效，並支援Intel XMP 3.0與AMD EXPO超頻平台。

威剛表示，將持續以記憶體與儲存技術為核心，深化AI軟硬體整合，並將永續材料及設計導入產品研發，拓展企業與個人應用市場。