快訊

大出包！台東校園流感疫苗接種作業疏失 16學生誤打莫德納

聽新聞
0:00 / 0:00

南寶財報／前三季 EPS 19.27元 創歷史同期新高

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

南寶（4766）今日公告第3季財報，單季稅後純益6.56億元，年增9.5%，每股純益（EPS）5.44元；前三季稅後純益23.23億元，年增23.5%，EPS 19.27元，創歷史同期新高。

展望未來，南寶表示，由於原物料成本上升，帶動客戶較為積極下單備貨與產品價格逐步調整，加上持續開發新產品與應用，今年前十月營收已達雙位數成長，全年營收有信心再創新高。

南寶指出，由於持續開發新產品與應用，拓展新客戶有成，以及市占率提升，今年第3季營收年增17.2%，前三季營收亦創新高。在各產品成長動能部分，第3季接著劑（包括鞋材接著劑與特殊接著劑）業務年增16%，占單季營收比重69%；建材與塗料業務在持續耕耘下，營收年增 17%，占營收比重 25%。

獲利部分，南寶指出，由於全球政經局勢變化、原物料價格波動，與客戶溝通成本壓力與調整產品價格有時間差，效應持續逐步反映，第3季毛利率31.2%，年減2.7個百分點；營業利益在營收規模擴大與費用率控管得宜下，仍較去年同期成長4.8%，達10.09億元。

南寶持續推進電子與半導體特化領域布局，目前半導體用膠與折疊螢幕用光學透明膠（Foldable OCA）均已取得關鍵技術突破，並開始小量出貨。

半導體相關應用主要用於封裝製程，隨著客戶認證、開發與測試需求持續推進，今年營收將可望逐步提升。

在鞋材接著劑業務方面，儘管目前觀察消費需求仍較平緩，然在產品價格隨成本逐步調整、積極爭取更多訂單份額，以及去年低基期效應的帶動下，今年可望回歸成長。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，傳統產業相關應用終端需求仍偏弱，但在產品價格隨成本調整效應逐步發揮，加上持續開發新產品與應用的助益下，預期今年持續成長。

建材與塗料業務方面，建材營收主要來自澳洲，在當地需求升溫與團隊持續深耕下，市占率持續提升；加上受惠於澳幣升值的正面效應，今年營收可望持續成長。塗料則將積極爭取政府基礎建設、AI 基礎建設及消費性電子等相關應用商機。

財報

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

宸曜財報／第3季每股純益達5元 創上櫃來新高

家登財報／前三季獲利年增近2倍 每股純益12.54元

亞力財報／前三季EPS 2.44元 創同期新高

相關新聞

台玻逆勢飆天價！外資狂掃14萬張奪冠 富喬同登量價榜

台股12日受到黃仁勳風波牽動，集中市場指數下跌1,165.28點，收在43,091.87點，成交值放大至1.01兆元。不過，三大法人合計逆勢買超51.6億元，外資僅小幅賣超6.85億元，與大盤跌勢形成反差。從量價前十名來看，成交量榜有6檔ETF進榜，個股則以玻纖布族群最受矚目，台玻（1802）、富喬（1815）同步躋身成交量與成交值前十名。其中，台玻獲外資大買逾14萬張，股價盤中最高84.3元、收盤81.7元，雙雙改寫歷史新高，成為當日盤面焦點。

鴻海法說會／劉揚偉：客戶AI需求短期強勁 長期是否影響還要觀察

鴻海（2317）12日舉行法說會，針對客戶在AI資料中心的投入是否放緩？董事長劉揚偉表示，目前看到AI的需求是持續不斷增加，主要來自使用者，這些使用者可以分成四類，即大語言模型製造商（Model Maker）、雲端服務供應商（CSP）、政府與企業等四大類。

友達智慧移動前進 CES 2027 大秀智慧互動新過程

友達（2409）旗下專注於智慧座艙與移動服務的解決方案公司「友達智慧移動（AUO Mobility Solutions Corporation）」將前進美國拉斯維加斯CES 2027，以「Intelligence in Motion」為主題，展現從視覺體驗邁向智慧互動的最新進展。此次將亮相進化版「Smart Cockpit 2027」，將顯示人機介面、車用運算與智慧車聯等持續推進的技術能力落實於完整駕乘情境，從單項技術進一步延伸至座艙裝置、功能與使用體驗，呈現友達智慧移動成立以來深化智慧座艙系統級解決方案的成果。

雷笛克財報／第3季同期轉盈、每股賺0.34元 創近16季新高

光學透鏡廠雷笛克光學（5230）12日公布第3季財報，單季稅後純益1,857萬元，季增229%，較去年同期虧損770萬元轉虧為盈，每股純益0.34元，創下近16季新高。累計今年前3季稅後純益893萬元，相較去年同期虧損7,247萬元成功轉盈，每股純益0.16元。

晉弘財報／第3季本業獲利轉正 內視鏡與微型鏡頭模組布局拓展成長動能

晉弘（6796）12日公布2026年第3季財報，前三季合併營收5.24億元，年增18.8%，第3季營收放量，單季營業利益轉為獲利。

威剛七項產品獲台灣精品獎 企業AI部署、行動儲存成亮點

記憶體模組大廠威剛（3260）12日宣布，旗下七項產品與方案獲第35屆台灣精品獎，涵蓋企業級AI、行動儲存、電競記憶體及創作者固態硬碟（SSD）。其中，企業級儲存品牌TRUSTA的AI Scaler記憶體儲存方案，主打整合軟體、SSD與DRAM，協助企業運用既有硬體導入地端AI，降低部署成本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。