中保科財報／前三季營運穩健 EPS 4.94元

中保科（9917）於12日召開董事會，通過115年前三季合併財務報告，繳出亮眼成績單，展現穩健的成長力。中保科技董事長林建涵也同步宣示全面推動AI治理計畫，強調將積極促進AI創新的同時，兼顧安全性與風險管理，以「鼓勵創新、風險可控」為治理方向，建立完善的AI治理機制。

董事會中公布中保科技115 年前三季財務成果，營業收入淨額為144.16億元，較114年同期140.84億元，淨增加 3.32億元，成長2.36%；營業利益為24.95億元，較114年同期23.2億元，淨增加1.75億元，成長7.52%；稅前淨利為28.53億元，較114年同期27.33億元，淨增加1.2億元，成長4.37%。合併稅後淨利為23.02億元，每股盈餘4.94元。整體營運維持穩健，持續以核心安防服務為基礎，並同步揭示AI治理計畫的布局及成效。

中保科技董事長林建涵表示，公司持續深化AI治理，積極導入創新科技，建構完善的企業AI應用環境，讓AI從內部營運管理，逐步延伸至智慧服務與產品開發。在實際營運效益上，AI已應用於採購報價分析流程，透過自動化資料整理與分析，大幅縮短作業時間，提升資料處理效率與決策速度。