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力麗店擬2億元出售愷森能源95.21%股權 前三季每股虧3.37元
力麗店（5364）12日董事會通過重大資產處分案，擬以2億元出售重要子公司愷森能源約95.21%股權，交易完成後將不再持有愷森能源股份，預估認列處分利益約2,677萬元。同日公布的前三季財報顯示，稅後淨損2.15億元，每股淨損3.37元。
力麗店表示，此次擬處分愷森能源股權，主要考量自營業務比重下降，加上轉投資的神合興案場短期內無法顯現投資效益，因此決定出售持股，調整轉投資布局。
根據公告，此次預計出售愷森能源3,800萬股普通股，每股交易價格約5.26元，交易總金額2億元，處分利益估約2,677萬元。
目前交易對象尚未確定，董事會授權董事長於交易對象確認後，簽訂股權買賣契約等相關文件，並提報董事會。交易對象將為非關係人，若順利完成交易，力麗店對愷森能源持股將由約95.21%降至零。
此外，力麗店同日公告，旗下愷森能源原訂出售愷蘭電力22.22%股權，因銀行聯貸融資條件限制而終止，對公司財務業務並無影響。
財報方面，力麗店前三季合併營收9,739萬元，營業毛利1,179萬元，營業損失1,983萬元，稅後淨損2.15億元，每股虧損3.37元。
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