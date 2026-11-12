原相法說會／看好明年穩健成長 電競滑鼠、新感測應用添動能
感測晶片廠原相（3227）財務長羅美煒12日表示，對2027年營運審慎樂觀，預期電競滑鼠需求持續成長，遊戲機感測器業務也盼恢復成長，加上無人載具、機器人等新應用逐步貢獻，帶動整體業績穩健成長。
原相今日召開線上法說會。羅美煒指出，明年個人電腦與筆記型電腦市場展望仍偏保守，搭配電腦銷售的滑鼠產品可能受到影響。不過，隨電競市場發展，公司仍看好電競滑鼠需求，預期可支撐整體滑鼠產品線穩定成長。
新應用方面，羅美煒表示，無人載具、機器人及工業自動化發展，將帶動感測器需求增加，公司持續開發新產品、拓展應用，隨產品推出與市場推廣，預期明年其他產品線表現可望優於今年。遊戲機產品今年銷售下滑，公司則希望明年恢復成長。
至於第4季，原相預期營收將較第3季小幅減少，但仍較去年同期成長。各產品線表現有所不同，電競滑鼠需求維持成長，非電競滑鼠則受到電腦市場疲弱影響，整體滑鼠業務有機會小幅季增；遊戲機產品受季節性因素影響，出貨預期較上季減少。
無人載具客戶第3季積極拉貨後，第4季採購動能可能放緩，連帶影響其他產品線營收。不過，隨產品組合改善及匯率條件較佳，公司預期第4季毛利率可望回升。
原相第3季合併營收25.3億元，季減0.4%、年增14.3%；毛利率59.3%，較上季增加1.1個百分點，與去年同期約略持平；營益率18.6%，季減0.4個百分點、年增1.3個百分點。稅後純益5.5億元，季增7.1%、年增23.5%，每股純益3.68元。
累計前三季營收72.8億元，年增6.4%；毛利率59%，年減2.3個百分點；營益率18.3%，年減3.6個百分點；稅後純益14.5億元，年增6.8%，每股純益9.79元，優於去年同期9.26元。針對是否實施庫藏股，羅美煒表示，公司會持續關注股價表現，必要時提報董事會討論。
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