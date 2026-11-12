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GOGOLOOK 財報／第3季營收與獲利雙創新高 看好今、明年獲利表現
信任科技服務商 GOGOLOOK（6902）12日公告第3季財報，營收與獲利雙創新高。受惠於營收規模持續擴大，以及跨越關鍵規模（Critical Mass）營運效率顯著提升，第3季歸屬母公司淨利5,988 萬元，創單季新高，每股純益1.69元，較去年同期每股0.2元，大增逾七倍。
Gogolook 今年前十月累計營收已達 10.63 億元，超越去年全年營收，確立今年營收將續創新高，消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務將同步擴張。
Gogolook第3季營收3.36億元，季增8.3%，年增25.7%，創單季新高；營業利益約6,400萬元，持平上季或微增0.3%、年增16倍；歸屬母公司淨利5,988萬元，持平上季，年增逾7.5倍，每股純益1.69元。
從單季營收來源來看，消費者防詐方面，數位廣告營收和去年相較成長55%、占營收比重 34%，主要是團隊進行廣告價格優化的效益。訂閱收入雖受惠於海外市場擴張，但去年同期推出新訂閱方案使基期較高，年增7%，占營收比重27%。企業端防詐營收年增85%，占營收比重 11%。受惠於近期與政府機構及企業客戶新簽訂多筆長約，動能可望延續。金融科技服務方面，主要受惠於新服務 JUJI 招財麻吉持續成長，第3季營收較去年同期成長6%，占營收比重 28%。
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