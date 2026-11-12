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長榮財報／第3季 EPS 21.53元
長榮（2603）海運於12日董事會通過115年第3季財務報告，第3季單季合併營收新台幣1,467.76億元，較去年同期增加新台幣498.56億(年增51.44％)，稅後淨利(歸屬母公司) 新台幣466.15億元，較去年同期增加新台幣248.69億(年增114.36%)，淨利率31.76%，每股盈餘(EPS)21.53元；累計前三季合併營收新台幣3,384.49億元，較去年同期增加新台幣450.73億元(年增15.36%)，稅後淨利(歸屬母公司) 新台幣709.53億元，較去年同期增加新台幣108.9億元(年增18.13%)，淨利率20.96%，每股盈餘(EPS)32.77元。
延續第2季需求動能，第3季全季維持旺季格局，加上地緣政治，疊加全球主要樞紐港口壅塞，稀釋市場的實質有效運力。在供需結構緊俏的支撐下，帶動本公司第3季的營收與獲利表現。
展望未來，長榮海運將持續發揮靈活的營運韌性，透過航線網絡優化與貨載結構分流，最大化船隊與貨櫃資產的運用效率。同時，配合公司長期戰略藍圖，持續推進全球關鍵碼頭與物流基礎設施之布局，藉由強化海陸整合優勢來抵禦產業周期波動，致力為股東創造永續且穩定的長期投資價值。
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