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豐興法說會／工具機關鍵零組件需求表現強勁 帶動條線產品銷售成長
豐興（2015）12日法說會，表明受到房地產市場低迷、建商推案趨於保守影響，今年鋼筋需求持續疲弱，前三季鋼筋銷量較去年同期衰退16%，但工具機關鍵零組件需求表現強勁，帶動條線產品銷售成長，加上成本控制及業外收益挹注，前三季每股稅後純益3.28元，優於去年同期的2.94元。
豐興第3季合併營收68.8億元、年增4%，單季稅後純益5.3億元，EPS0.92元。累計前3季營收208億元，毛利率由去年同期11.5%提高至12.3%，稅後純益19億元、年增12%，顯示公司在營收縮減之際，仍維持一定獲利韌性。
從產品結構觀察，豐興前3季鋼筋銷量56.5萬公噸、年減16%，銷售金額99.3億元、年減19%；相較之下，條線產品銷量26.3萬公噸、年增8%，銷售金額60億元、年增10%，型鋼銷售金額也成長5%，成為支撐營運的重要力量。
展望第4季，豐興預期鋼筋出貨可望較第3季增加，10月出貨已較9月改善，但全年銷量仍將低於去年。公司透過離峰時段生產及電價管理降低成本，並密切掌握接單與庫存，因應市場需求變化。
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