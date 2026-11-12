和泰車財報／前三季 EPS 31.86元年增6.95元獲利創同期次高

和泰車（2207）前三季獲利表現亮眼，2026年前三季稅後純益達177億元，為歷年同期次高，每股盈餘（EPS）31.86元，較去年同期增加6.95元，合併稅前淨利也增加51億元。

和泰汽車表示，獲利繳出亮麗成績單，主要受惠汽車本業銷售成長，加上和泰產險投資收入增加，以及今年新併入的日本經銷商獲利挹注，帶動整體獲利成長。

和泰汽車前三季合併營收2,456億元，創歷年同期新高；在汽車本業方面，今年1至9月台灣汽車總市場較去年同期成長，TOYOTA及LEXUS雙品牌合計市占率達37.6%，持續維持市場領先地位，帶動本業獲利表現。轉投資事業則受惠和泰產險投資收入增加，以及日本經銷商自4月納入合併報表後的獲利貢獻，成為前三季整體獲利成長的重要動能。

單看第3季，和泰合併營收848億元，創歷年同期新高，歸屬母公司業主稅後淨利57億元，EPS為10.29元，較去年同期減少0.13元，合併稅前淨利則較去年同期增加2億元。主要受惠今年4月取得日本經銷商80%股權，納入集團合併個體，挹注第3季營收及獲利。