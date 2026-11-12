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欣新網財報／前三季營收創新高 積極布局AI商務新商機

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全整合電商營運服務商欣新網（2949）公布2026年前三季合併營收49.66億元，年增27.6%，創歷年同期新高；營業利益1.08億元，年增11.3%；歸屬於母公司業主淨利0.72億元，年增7.9%，為歷年同期次高，每股純益2.4元。

第3季營收18.02億元，持平上季或微增，年增36.4%；營業利益0.35億元，季減14.6%，年增翻倍達107%；歸屬母公司業主淨利0.21億元，季減25%，年增39.7%，每股純益0.72元。隨著品牌客戶結構持續優化、營運規模擴大，以及AI技術逐步導入行銷與電商營運，公司看好中長期營運效率與獲利能力持續提升的潛力。

經濟部最新公布統計，台灣第3季零售業網路銷售額達1,781億元，年增7.9%；累計前三季網路銷售額5,275億元，年增10.1%。欣新網第3季及前三季營收成長幅度均明顯優於整體電商市場。欣新網指出，隨著電商市場逐漸成熟，各大平台經營策略逐步由追求交易規模轉向兼顧獲利，品牌商面臨的平台費用、廣告投資及物流履約成本持續增加，對專業電商營運與跨平台整合服務的需求也同步提升。

在既有業務方面，欣新網近年持續推動客戶組合優化，逐步調整低毛利專案，積極爭取具較高附加價值的新品牌客戶，同時深化既有客戶的服務範圍。透過整合數位行銷、會員經營、跨平台銷售及倉儲物流等服務，提升單一品牌的營運貢獻，透過規模化營運及流程優化，逐步改善整體經營效率。

在內容行銷與流量經營方面，欣新網今年累計執行超過千場直播，並整合短影音、內容導購、品牌商城及精準廣告投放，協助品牌建立多元化的消費者接觸與銷售轉換機制。持續強化跨媒體、跨平台的整合行銷能力，協助品牌提升廣告投資效益及整體經營績效。

隨著各大電商平台積極推動隔日到貨等快速配送服務，物流履約能力已成為品牌電商經營的重要競爭門檻。欣新網透過規模化倉儲、跨平台訂單整合及AI輔助營運，協助品牌提升庫存管理、出貨效率與客服品質。

本季隨著雙11、雙12及年終購物旺季接續登場，品牌對數位行銷、直播導購及倉儲物流整合的需求可望持續升溫。欣新網表示，持續深化高附加價值品牌合作，並積極掌握AI商務帶來的新型態流量與服務機會，透過數據分析、跨平台營運及物流效率優化，提升整體服務價值與經營效率。

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