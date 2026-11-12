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台驊控股財報／第3季營業利益年增270.04% 單季 EPS 3.73元
台驊國際控股（2636）於2026年11月12日召開董事會，通過2026年第3季合併財務報告。
第3季合併營收新台幣87.35億元，年增81.98%；營業利益4.35億元，年增270.04%；稅後淨利5.11億元，年增194.08%，每股盈餘（EPS）3.73元。營業利益成長幅度顯著高於營收增幅，營業利益率由去年同期2.45%提升至4.98%，增加2.53個百分點，反映營運規模擴大及營業費用率改善，帶動本業獲利能力提升。
累計2026年前三季，台驊控股合併營收201.55億元，年增25.63%；營業毛利30.19億元，年增17.14%；營業利益7.77億元，年增35.52%；稅後淨利10.36億元，年增30.32%，每股盈餘7.57元。前三季營業利益率由去年同期3.57%提升至3.85%，顯示集團在拓展業務規模的同時，持續強化營運效率與費用管理。
海運事業方面，2026年前三季營收132.43億元，年增31.66%；營業毛利18.28億元，年增12.83%。面對國際運價及市場供需變化，集團持續強化主要市場的客戶開發、貨源結構與毛利管理，並結合海外營運網絡及在地服務資源，深化跨區域物流服務，兼顧業務成長與獲利品質。
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