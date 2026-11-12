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華南金獲利／自結前十月284.56億元 超越去年全年

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
華南金前10月獲利284.56億元，超越去年全年，獲利、EPS 2.02元、ROE 13.76%皆創歷年同期新高。聯合報系資料照
華南金前10月獲利284.56億元，超越去年全年，獲利、EPS 2.02元、ROE 13.76%皆創歷年同期新高。聯合報系資料照

華南金（2880）公布自結獲利，前十月累計稅後純益達284.56億元，年增26.85%，提前超越去年全年獲利264億元；每股稅後盈餘（EPS）達2.02元，年化股東權益報酬率(ROE)13.76%，累計獲利、EPS及ROE皆創歷年同期新高。

受惠於銀行獲利穩健成長及非銀行子公司獲利強勁成長，其中非銀行子公司獲利年增131%，獲利貢獻比重提升至22%，帶動集團整體獲利表現，展現多元獲利動能。

華南銀行前十月稅後純益230.77億元，年增11.21%，獲利穩健成長；10月單月稅後純益20.91億元，較上月增加。受惠於存放款業務穩健擴增、財富管理業務持續成長，以及靈活掌握金融市場機會，帶動利息收入、手續費收入及金融操作收益三大核心收益同步提升。

其中財富管理業務收入年增31%，整體手續費淨收益年增28%；10月底放款餘額成長16%，淨利差（NIM）提升5個基點。

此外，海外分行及OBU獲利年增32%，展現跨境金融業務成長動能。

非銀行子公司方面， 華南永昌證券前十月稅後純益43.61億元，年增163%；10月單月稅後純益1.14億元，累計獲利成長強勁。

複委託與數位金融業務雙軌並進，帶動整體經營績效與獲利成長。累計複委託交易量達2,911.61億元，較去年同期大幅成長110.33%；「華南e指沖」持續深化數位金融服務，累計下載突破30萬次，展現數位金融業務推廣成效。

華南產險前十月稅後純益17.45億元，年增24%；10月單月稅後純益0.70億元。累計獲利維持穩健成長，主要受惠於商業火險及工程險業務結構優化，帶動核保利潤提升，展現業務經營成效。

此外，集團旗下創投子公司前十月獲利2.73億元創歷年同期新高，資產管理（AMC）及投信子公司獲利亦較去年同期成長，展現各項業務穩健成長。

華南金

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