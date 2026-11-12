台驊財報／前三季 EPS 7.57元年增三成 第3季營業利益大增2.7倍

台驊控股（2636）第3季獲利大幅成長，12日董事會通過2026年第3季財報，受惠營運規模擴大及費用控管改善，第3季營業利益達4.35億元，年增270.04%，歸屬母公司業主淨利5.11億元，年增194.08%，每股盈餘（EPS）3.73元；前三季累計稅後純益10.36億元，年增30.32%，EPS達7.57元，獲利維持雙位數成長。

台驊第3季合併營收87.35億元，年增81.98%，營業利益成長幅度明顯高於營收，營業利益率由去年同期2.45%提升至4.98%，增加2.53個百分點，顯示在業務規模擴大的同時，營運效率及費用管理也有所改善，帶動本業獲利能力提升。

累計前三季合併營收201.55億元，年增25.63%；營業毛利30.19億元，年增17.14%；營業利益7.77億元，年增35.52%；歸屬母公司業主淨利10.36億元，年增30.32%，EPS為7.57元。前三季營業利益率由去年同期3.57%提升至3.85%，本業獲利成長優於營收增幅。

以事業別來看，海運仍是主要營收來源，前三季營收132.43億元，年增31.66%，營業毛利18.28億元，年增12.83%。面對國際運價及市場供需變化，台驊持續強化主要市場客戶開發、貨源結構及毛利管理，透過海外營運網絡拓展跨區域物流服務。

空運事業則展現較強的毛利成長動能，前三季營收51.41億元，年增23.51%，營業毛利8.08億元，年增39.13%，毛利增幅高於營收。主要掌握人工智慧、半導體及電子產業供應鏈的國際物流需求，持續深化高科技產業客戶開發，並拓展亞洲與北美市場合作。

除物流本業外，業外收益也挹注前三季獲利。台驊前三季營業外收支淨額約5.03億元，其中股利收入約2.54億元，透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益約1.96億元，對整體獲利形成貢獻。

資產方面，截至9月底，台驊合併資產總額252.81億元，歸屬母公司業主權益108.33億元，每股淨值79.1元，現金及約當現金89.89億元，維持充裕現金水位。

另外，董事會通過2027年度航運類股票處分授權案，授權額度上限50億元，主要延續年度財務資產管理機制，保留因應市場變化及資金配置需求的彈性，並非代表實際處分金額。

展望2027年，全球供應鏈調整、區域貿易流向變化，以及AI、半導體等高科技產業發展，將持續影響國際物流需求。台驊將深化亞洲主要市場貨源開發與跨區域業務合作，擴大北美營運據點，並結合日本、韓國等海外子公司的在地服務能力，拓展高科技產業物流商機，同時整合海空運、報關、倉儲及陸運配送服務，提升營運效率與獲利品質。