長榮財報／第3季獲利翻倍單季大賺466億元 EPS 21.53元

長榮（2603）第3季獲利大幅成長，12日董事會通過2026年第3季財報，受惠旺季需求延續，加上地緣政治及全球主要樞紐港口壅塞，市場有效運力受到影響，推升營運表現，第3季稅後純益達466.15億元，年增114.36%，單季EPS達21.53元。

長榮海運第3季合併營收1,467.76億元，年增51.44%；稅後純益466.15億元，較去年同期增加248.69億元，淨利率達31.76%，營收與獲利同步大幅成長，反映第3季貨櫃航運市場維持旺季格局，供需結構偏緊，帶動營運及獲利表現。

累計今年前三季，長榮海運合併營收3,384.49億元，年增15.36%；稅後純益709.53億元，年增18.13%，EPS為32.77元。

雖然前三季累計獲利仍較去年同期衰退，但第3季單季獲利年增18%已明顯成長，為全年獲利提供支撐。

長榮海運表示，第3季延續第2季需求動能，全季維持旺季格局，加上地緣政治因素，以及全球主要樞紐港口壅塞，稀釋市場實質有效運力，在供需結構相對緊俏的支撐下，帶動第3季營收及獲利成長。

展望後市，長榮海運將持續優化航線網絡及貨載結構分流，提高船隊與貨櫃資產運用效率，並依長期策略藍圖，持續布局全球關鍵碼頭及物流基礎設施，強化海陸整合優勢，以提升營運韌性及抵禦航運產業景氣循環波動的能力。