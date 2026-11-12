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中華資安法說會／前三季營收、獲利創同期新高 提3招防 AI Agent 攻擊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

中華資安（7765）12日舉行2026年第3季法人說明會，總經理洪進福表示，受惠於Frontier AI帶動新型態資安威脅、企業緊急應變及紅隊演練需求升溫，持續性資安服務穩定成長，2026年前三季營收及獲利雙創同期新高，前三季累計營收17.44億元，年增18.6%，稅後淨利3.56億元，年增12%，每股純益8.75元。

第3季營收5.62億元，季減3.9%，年增14.6%；營業利益1.21億元，季減4%，年增3.4%，稅後純益1.05億元，季減7%，年增9.3%，每股純益2.59 元中華資安同時公布10月營收1.91億元，月減6.6%，年增32%，今年前十月累計營收約19.34億元，年增19.8%，營運表現穩健向上。

中華資安表示，隨著AI快速發展，企業對資安防護與風險管理的需求同步提升，成為推升營收成長的重要動能。前三季累計營收中，持續性營收8.38億元，年增8%，占整體營收近五成，包含SOC/MDR、DDoS、WAF防護及防駭守門員等訂閱型服務穩健增長；同時，政府與企業因應AI帶來的新興威脅，加速檢視既有資安防護，推升紅隊演練、滲透測試及資安防禦產品等一次性專案營收。

此外，公司持續深化全球布局，開發AI Archway、HorusEyes、SecuTex等自主研發產品推進國際市場，目前亞太市場穩步成長，陸續承接日本、新加坡及馬來西亞等客戶案場，海外營運再添動能。

展望本季是傳統旺季，隨專案陸續認列營收，加上訂閱型服務穩健增長，公司對全年營收與獲利成長抱持樂觀看法。隨著近期AI安全帶起的資安防護與治理需求持續提升，預期將帶動明年度業務穩健成長。

中華資安指出，近期很多企業與政府機關遭遇Frontier AI Agent攻擊入侵，其特色是速度快、規模大、自動化，造成大量的系統受駭與資料外洩事件。因應此類威脅，中華資安以專業提供三大錦囊對抗這波AI Agent攻擊，一是減少外部攻擊介面、啟動多因子認證，可搭配外部攻擊面管理EASM或資安檢測釐清曝險。二是即時更新修補漏洞，緊跟各軟體、網通、資安設備原廠或政府CERT的漏洞修補公告，快速修補漏洞。三是建立邊界防禦能力，留下日誌，利用WAF或EDR軟體，防禦網站、API、MCP或對外連網介面，可搭配SOC或MDR監控應變，抵禦這波正在興起的自主化AI Agent攻擊，守護政府或企業安全。

中華資安 法說會

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