東捷資訊獲利／自結10月700萬元、年增133.3% EPS 0.21元

東捷資訊（6697）12日達公布注意交易資訊標準，公布10月單月自結獲利，歸屬母公司業主淨利700萬元，年增133.3%，每股純益（EPS）0.21元。第3季歸屬母公司業主淨利1,700萬元，年減10.5%，每股純益0.64元。東捷資訊近年來積極擴大資安零信任、AI資安與SOC安全監控營運中心服務，搶攻企業防護升級商機。

東捷資訊指出，生成式AI成為駭客手中利器，運用於自動化網路攻擊，讓資安威脅更加快速且複雜。這引發企業開始重視，隨著AI深入核心流程，需要同步強化身分驗證、系統監控及事件應變能力。

東捷資訊看準產業發展趨勢，積極推廣零信任資安及AI資安解決方案，搭配自建SOC資安營運中心，提供7×24小時威脅監控、告警分析與事件應變，並整合資安健檢、弱點掃描、滲透測試及資安合規顧問服務，協助企業建立從事前預防、持續偵測到事後處置的防護機制。

另公司長期深耕SAP ERP及企業系統整合，可結合既有客戶的雲端升級與跨系統管理需求，延伸資安規劃及長期維運服務，提升客戶黏著度，並拓展跨產業新客源，成為後續成長動能。