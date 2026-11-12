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興富發財報／迎交屋潮！前三季 EPS 3.83元 賺贏去年全年
興富發（2542）迎大完工交屋潮，12日公告財報，第3季稅後純益29.16億元，年增91.77%，每股稅後純益（EPS）1.38元，累計前三季稅後純益80.84億元，年增302.17%，每股稅後純益3.83元，獲利已超越去年全年。
興富發今年起進入完工交屋潮，全年預計完工量達792.25億元，指標個案包括「國家企業廣場」、「市政1號院」、「鉑愛悦」等，隨著建案陸續取得使用執照、進入交屋認列階段，將持續挹注營收及獲利表現。
此外，興富發交屋動能仍相當強勁，2027年預計完工量743.38億元、2028年749.86億元、2029年529.23億元、2030年728.1億元、2031年531.41億元，未來五年合計超過3,200億元，為中長期營運提供支撐。
在銷售方面，興富發在手案量達4,957.52億元，興富發表示，面對房市買氣放緩，持續採取有感讓利及低自備策略，透過贈送精裝修、結構工程期零付款等方式吸引自住買盤，力拚加速建案去化。
展望未來，興富發表示，持續積極布局商辦、住宅市場，並將購地重心放在重大建設、產業發展及交通便利區域，同時擴大參與都更、危老及合建案，以掌握後續開發商機。
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