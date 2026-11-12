旭然財報／第3季 EPS 衝0.74元 創單季歷史新高

過濾大廠旭然（4556）12日公布第3季合併營收達2.25億元，季增28％、年增40％，稅後純益3,114萬元，季增208％、年增173％，每股純益(EPS)達0.74元，季增208％、年增174％，第3季營收、獲利雙創歷年單季新高，去年全年水準。累計前三季稅後純益4,687萬元，年增126％，EPS達1.11元，年增126％。

旭然表示，第3季營運表現亮眼，受惠全球半導體、記憶體及AI高階載板等高科技客戶持續推進新廠建置與產能擴充，帶動工業液體過濾設備訂單出貨明顯增加，加上德國晶圓廠建置進入設備密集交付階段，進一步推升整體營收規模。

觀察第3季過濾設備及過濾耗材營收比重分別達31％及55％，相較去年同期的23％及59％，凸顯產品銷售結構優化，加上過濾設備出貨放大所帶動的生產經濟規模效益，挹注第3季毛利率、營業利益率及稅後淨利率分別達47％、18％及14％，較前一季分別提升7、10及8個百分點，締造三率三升的亮眼成績，展現旭然在產品組合調整及營運效率提升下，單季獲利能力大幅精進。

旭然指出，看好半導體、記憶體及高科技產業客戶持續推進擴產與設備升級計畫，公司目前整體接單及訂單出貨保持維持良好水準，將積極掌握既有專案交付及新訂單出貨進度，延續液體過濾設備業務成長動能。同時，旭然戮力深化半導體廠務與製程端過濾布局，推進高階產品驗證及AI液冷應用開發，透過產品組合優化、全球市場拓展及營運效率提升，開創未來營運邁向新成長期。