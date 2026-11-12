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聚亨財報／前三季營收88億元 子公司斥資2.7億元購北投土地

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

鋼鐵線材大廠聚亨（2022）12日公布第3季財報，前3季合併營收88.4億元，稅後純損0.8億元，每股稅後純損0.26元；雖然鋼鐵業面臨壓力，聚亨同時公告，旗下子公司聚固建設斥資2.7億元，取得台北市北投區土地，為集團資產布局增添新題材。

法人表示，聚亨重視公司治理，當前雖然鋼市低迷大環境不佳，聚亨董事長黃文松積極專注產線升級，不斷走訪東協、大陸尋求最新技術與設備，表現強烈企圖心，為聚亨中長期發展奠定紮實基礎。

根據公告，聚亨截至9月底總資產116.1億元、總負債49.6億元，負債占資產比率約42.8%，歸屬母公司業主權益33億元。

另一方面，聚亨12日公告，子公司聚固建設董事會通過取得台北市北投區桃源段二小段391及408地號土地，面積632平方公尺，約191.18坪，交易總金額2.7億元，換算每坪土地價格約141.23萬元。

交易對象為台灣金聯資產管理股份有限公司，公告指出，對方並非聚亨關係人。此次取得土地，意味集團除既有鋼鐵業務外，也持續透過子公司評估不動產開發及資產運用機會。

北投區具備台北市成熟住宅生活圈條件，若土地使用分區、建築容積及基地開發條件合適，未來可評估住宅或其他合法用途開發，創造土地資產增值與銷售收益的可能性。

法人分析，聚亨現階段面臨鋼鐵事業景氣弱化，透過建設子公司取得台北土地，有機會增加資產運用彈性，開拓不同於鋼鐵景氣循環的收益來源。但不動產開發同樣存在資金投入、開發時程及市場景氣風險，能否轉化為實質獲利仍待觀察。

展望後市，聚亨營運將呈現鋼鐵本業改善與資產開發布局雙軌並進的觀察方向。若後續鋼市供需回穩、產品利差改善，加上北投土地開發計畫逐步明朗，將有助集團尋求新的成長契機。

聚亨 財報

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