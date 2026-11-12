華城財報／前三季賺一個股本 續創同期新高！北美訂單旺到2030年

華城（1519）10日公告財報，第3季稅後純益15.8億元，年增44.96%，每股稅後純益（EPS）4.55元，單季獲利創歷史同期新高。累計前三季稅後純益36.4億元，年增32.79%，每股稅後純益（EPS）10.48元，獲利創歷史同期新高。

華城持續受惠全球AI資料中心建置、美國電網汰舊換新及台電強韌電網計畫等三大動能，目前北美在手訂單逾200億元，其中AI相關訂單占比超過兩成，接單能見度已達2030年，顯示市場需求依舊相當強勁。

華城表示，北美電力設備市場持續供不應求，尤其AI資料中心建置帶動230kV、345kV高壓變壓器需求大增，目前電力變壓器交期約兩年至兩年半，相較國際大廠普遍需要三至四年，仍具競爭優勢，甚至有客戶願意額外加價，希望能提前取得設備。

產能方面，華城觀音三廠B廠已於今年第1季商轉，主要生產中型電力變壓器，預期今年可貢獻營收逾10億元，明年可增加至30億元以上，2028年進一步超過40億元，成為未來營運重要成長動能。

此外，華城台中廠也啟動約25億元擴廠計畫，主要鎖定345kV至500kV大型變壓器，預計2027年第2季底完工、第3季投產，屆時台中廠產能可望倍增，進一步擴大北美市場接單及出貨能力。

法人指出，華城在北美AI資料中心及電網建設需求強勁，加上新產能陸續開出，2027年至2028年可望迎來新一波營運成長高峰。不過，實際營收認列仍須觀察海外船期、運輸及設備交付進度。