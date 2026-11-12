雷笛克Q3 EPS達0.34元 季增240％ 為近16季度新高

雷笛克光學今（12）日公布2026年第3季合併營收4.05億元，季增15％、年增21％，受惠產品與客戶接單結構優化，加上生產規模效益逐步展現，第三季歸屬於母公司稅後淨利1,857萬元，每股純益（EPS）0.34元，雙雙較去年同期轉虧為盈，並寫下近16季以來新高；累計2026年前三季合併營收10.63億元，年增10％，每股純益0.16元。

雷笛克第3季獲利表現進一步提升，受惠車用照明多款新專案陸續步入放量階段，帶動第三季車用照明領域銷售創歷年單季新高，占整體營收比重達44％，其中，頭燈應用占比提升，挹注產品組合朝高附加價值應用發展，加上人工智慧（AI）Server精密結構件出貨增溫，展現良好生產經濟規模效益貢獻，帶動第3季毛利率、營業利益率及歸屬於母公司純益率分別提升至31％、6％及5％，單季毛利率回到30%以上，實屬不易，顯見公司營運體質已明顯改善。

雷笛克2026年10月合併營收1.43億元，月增1.40％、年增22.71％，續創歷年單月新高；累計2026年1至10月合併營收為12.06億元，年增11.50％，創歷年同期新高。

雷笛克指出，整體營運仍持續受惠車用照明新專案量產規模持續擴大，加上AI Server精密結構件出貨動能延續，有助於持續發揮良好生產規模經濟效益，挹注整體營運保持良好成長軌道。

雷笛克表示，觀察全球車用照明持續朝智慧化、高效化發展，MicroLED及高解析頭燈對光學透鏡的精密度要求大幅提高，包括現階段國際車燈廠積極導入2.5萬畫素以上MicroLED 頭燈，使單一模組可執行自適應遠光、路面投影及動態光型，這類產品對光束準直、聚光效率、投影精度及熱變形控制的要求明顯高於傳統LED車燈，帶動市場對高精度非球面透鏡、導光元件及複合式光學模組的需求殷切。

此外，車燈朝向更薄、更輕及更小安裝空間發展，使透鏡必須在縮小體積的同時維持發光效率與均勻度，亦有助於提升高階車燈模組的技術附加價值及單車搭載價值。雷笛克將持續發揮既有光學設計、精密模具開發及量產製造優勢，積極掌握智慧車燈技術升級所帶動的高階光學元件需求，為車用照明業務創造良好的中長期成長機會。

展望2026年第四季，雷笛克持審慎樂觀看法。雷笛克持續深化車用照明及AI Server兩大業務布局，積極掌握智慧頭燈朝高解析度、精密光學及輕量化發展的市場商機，並透過優化產品及客戶接單結構，精進生產效率與良好供應鏈管理，有望創造未來營運保持成長態勢。