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生達法說會／前三季 EPS 3.93元創高 日本市場與 CDMO 助攻明年成長

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

生達（1720）12日舉行法說會，受惠國內藥品業務成長、產品組合優化及成本控管，前三季每股稅後純益（EPS）3.93元，創同期新高。公司看好第4季營運動能延續，2027年則將由日本高毛利學名藥、CDMO業務及國內新產品上市，帶動營運成長。

生達董事長范滋庭表示，今年營運持續受惠國內市場需求成長，加上高毛利產品比重提高，全年營收及獲利有機會再創歷史新高。法人指出，考量現金增資後股本增加，全年EPS可能與去年相近，明年隨著海外業務及新品效益發酵，營運成長值得期待。

生達前三季合併營收54.4億元，年增3.9%；營業毛利24.2億元，年增11.5%，毛利率44.5%，較去年同期增加3.01個百分點；營業利益12.34億元，年增22.1%；稅後淨利7.73億元，年增10.6%，EPS達3.93元。

其中，第3季營收19.2億元，創單季歷史新高，年增8.49%；毛利率45.82%，年增4.15個百分點，營業利益4.82億元，年增38.56%，顯示本業獲利能力持續改善。

范滋庭指出，國內缺藥問題使醫療院所更加重視供貨穩定性，具備產能規模、完整產品線及供應鏈管理能力的大型藥廠，市場競爭優勢逐漸擴大。生達今年開始供應肺動脈高壓等高毛利罕病用藥，加上先前部分產品處方調整完成，帶動整體毛利率回升。

展望2027年，生達將加速由傳統學名藥轉向高附加價值學名藥，並以日本市場作為海外布局重點。范滋庭表示，日本近期調整授權學名藥（AG）及生物製劑授權學名藥（Bio-AG）藥價制度，可能促使當地藥品市場及供應鏈重新洗牌，為具備國際製造能力的台灣藥廠帶來合作機會。

生達目前已有三項產品在日本出貨、五項產品研發中，並與日本大型藥廠展開CDMO合作，近期洽談客戶及產品品項持續增加。未來將鎖定緩釋劑型、專利挑戰及製造難度較高的學名藥，爭取開發費用、製造收入及上市後收益分享。

國內市場方面，生達今年規劃推出五項產品，涵蓋中樞神經、糖尿病、降血脂及祛痰用藥。其中，膀胱過動症首發藥已取得P4專利挑戰勝訴通知，預計2027年第1季上市，將是明年重要成長動能。

海外方面，中國大陸市場已有三張自有藥證及三項技轉領證產品。北美市場則因應美國政策不確定性，逐步調整投資方向，轉向加拿大市場拓展。

法說會

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