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今國光財報／前三季每股純益2.54元 並通過逾4億元資本支出

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

光學鏡頭廠今國光（6209）12日召開董事會，通過今年前三季稅後純益4.59億元，每股純益（EPS）2.54元，較去年同期每股純益0.49元翻倍增長。

其中，第3季稅後純益1.85億元，每股純益1.01元，單季獲利改寫十多年來新高，主要受惠紅外熱成像鏡頭需求強勁。今國光董事會同時通過4.3億元資本支出，主要支應光機及波導設備（含CPO）等，主要擴充營運所需，相關資金將按計畫時程投入，估計將以自有資金或銀行融資等方式投入。

今國光董事長陳慶棋日前看好，AR眼鏡將是未來十年最夯的應用，今國光在光波導鏡片及光引擎等關鍵零組件取得技術優勢，2026年與Google合作生產，他看好，AR眼鏡將是未來今國光下一波成長重要新引擎。因應AR應用布局，今國光斥資逾3億元的研發中心啟用後，預計後續量產以台中廠為主。

今國光 財報

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