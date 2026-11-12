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華碩法說會／預告PC產業寒冬將至 明年全球市場出貨恐減10～15％

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠華碩（2357）12日召開法說會，預告PC產業寒冬將至。華碩預期，從今年的第4季到明年第1、第2季度，PC市場可能會面臨到幾個季度產業需求的逆風，華碩共同執行長許先越指出，預期明年整體PC市場出貨量將年減10-15%，至明年上半年，華碩PC常規業務獲利將承受一些壓力。

華碩財務長吳長榮坦言，「從今年的第4季到明年的上半年，PC市場可能會面臨到幾個季度產業需求的逆風，主要是因為市場需求以及零組件成本波動，可能會讓市場需求與定價有一個比較混亂的情境。在這樣的一個過渡期間，我們也預期在華碩的獲利能力上面會承受到一定的壓力」。

展望第4季，華碩預估，PC業務營收季減15%，但年增15%；零組件業務季減一成，年減15%。

許先越表示，「以目前我們對2027年整體PC市場展望，大概會有10%到15%的下降。對上下半年分開來看，上半年會掉得比較凶，然後從下半年開始會慢慢回升」。

許先越分析，「在面對市場下行的狀態下，華碩要怎麼維持市占率？第一，華碩最強的就是研發實力與對未來趨勢的掌握，例如我們跟NVIDIA合作的RTX Spark產品，第一波能夠上市的廠商目前我們掌握到的就是華碩跟微軟，包括128GB高規格產品在市場上反應非常好，目前我們看到市占率超過三成，這對我們做AI PC轉型是非常好的助力；第二，在硬體之外，華碩也提供完整的Total Solution」。

針對今年第3季狀況，許先越指出，「在產業面對零組件漲價的不利因素之下，今年第3季度PC業務我們還是實現了超過25%的年增長，表現相當亮眼，市場占有率也在逆勢擴張當中」。

許先越表示，在IDC報告今年第3季全球PC前五名排名裡，華碩是唯一一家出貨量掉得最少的，展現華碩優於產業的營運韌性。

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