聯寶前三季EPS1.10元 年增15.8％ 董事會通過實施庫藏股500張

聯寶今（12）日公布2026年前三季合併營收4.11億元，年減10.21％，雖受整體產業供應鏈調節影響而較去年同期略減，在產品組合持續優化與成本控管下，前三季稅後純益3603萬元，每股純益1.10元，皆分別較去年同期成長21.4％、15.8％。

聯寶表示，今年整體營運持續受惠於全球網通產業朝向高階技術規格升級的明確趨勢，包括Wi-Fi 7、DOCSIS 4.0以及5G FWA等應用持續推進，帶動旗下PoE類變壓器、LAN類變壓器以及大瓦數電源模組等產品出貨動能保持良好表現。同時，公司持續精進無線充電業務產品線，並優化客戶接單結構，有效推升獲利品質，挹注今年前三季毛利率與營業利益率分別站穩36.19％、4.63％水準。

聯寶於今日董事會亦決議通過，自2026年11月13日起至2027年1月12日將實施庫藏股，預計買回自家股票500張，買回價格區間為新台幣26元至62元，且當股價低於所訂區間價格下限時將繼續買回。

聯寶表示，近年集團持續深化高階網通磁性元件及無線充電等核心業務布局，積極掌握Wi-Fi 7/8、5G FWA、高功率PoE、DOCSIS 4.0等新世代網通技術升級商機，並推進AI高速網通、低軌衛星及其他高附加價值應用產品開發與客戶驗證，同時透過優化產品組合、深化國際客戶合作及提升營運管理效率，強化整體市場競爭力，為中長期營運奠定良好成長基礎。此次買回庫藏股主要目的為轉讓股份予員工。

聯寶也積極掌握AI運算及次世代通訊所帶動的新興商機，持續投入高功率密度電源模組、平板變壓器及高速網通磁性元件等產品開發，並拓展AI伺服器、矽光子、低軌衛星及Wi-Fi 8等應用領域。隨AI資料中心及高速交換器對電源轉換效率、功率密度與穩定性的要求日益提高，公司將發揮磁性元件與電源整合技術優勢，配合客戶推進產品送樣、測試及驗證，期望逐步擴大高附加價值產品布局，為中長期營運建立多元成長動能。

展望2026年第4季，聯寶仍戮力擴大磁性元件業務接單動能、以及韓國智慧電表新案加入，健身器材無線充電訂單陸續出貨，以期帶動整體營運動能逐步回升。惟公司仍將密切關注記憶體、被動元件等關鍵零組件供需及價格變化，審慎因應客戶備料與拉貨排程調整。中長期將持續掌握Wi-Fi 7/8、DOCSIS 4.0、AI高速網通及高效率電源等技術升級商機，深化核心技術研發與高附加價值產品布局，提升市場競爭力，為未來營運創造良好成長契機。