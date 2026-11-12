國泰金控匯聚百家供應商力量 共創綠色永續新價值

國泰金控（2882）持續發揮永續影響力，攜手供應商深化綠色供應鏈轉型，舉辦「2026年國泰金控永續供應商大會」，以「永續共好，攜手未來」為主軸，號召102家供應商夥伴參與，交流綠色轉型實務，展現攜手推動永續發展的行動力。為進一步強化供應鏈永續韌性，國泰金控預計於2027年全面優化供應商問卷，深化環境管理、資訊安全及人權等永續風險管理，透過更完善的評鑑與輔導機制，帶動供應商提升永續管理能力，擴大綠色供應鏈影響力。

國泰金控副總經理翁德雁表示，永續發展不僅是企業自身的責任，更需要發揮影響力，帶動價值鏈夥伴共同參與。國泰金控長期將永續理念融入核心業務與營運管理，並透過綠色採購及供應商合作，將永續影響力從企業內部延伸至供應鏈。面對氣候變遷與全球永續轉型挑戰，國泰金控將持續深化供應商夥伴關係，透過永續管理制度優化、經驗交流及資源共享，協助供應商提升永續競爭力，讓綠色採購不僅是企業的採購選擇，更成為帶動產業低碳轉型、共創長期價值的重要力量。

國泰金控自2016年起將環境、社會和公司治理（Environmental, Social, and Governance, ESG）理念融入供應鏈管理，從環境保護、員工權益到資訊安全，持續透過供應商評鑑與溝通，攜手合作夥伴落實永續經營。

隨著氣候變遷及企業經營風險日益多元，國泰金控預計於2027年全面優化供應商問卷，更完整掌握供應商在法遵與人權、風險與職安、誠信與資安、環境管理及社會價值與永續承諾等面向的實際作為。透過持續精進供應鏈管理機制，國泰金控期望將永續從企業自身的承諾，延伸為與供應商共同實踐的行動，提升整體供應鏈的風險韌性與長期競爭力。

企業減碳不只要從自身做起，更需要供應鏈夥伴共同參與。根據 CDP（Carbon Disclosure Project, CDP）的統計數據，範疇三（Scope 3，其他間接排放）平均占企業總碳足跡的 75% ，企業價值鏈產生的間接碳排放，往往占整體碳足跡相當大的比重，彰顯供應鏈合作對推動低碳轉型的重要性。國泰金控持續發揮採購影響力，優先選用環境友善產品與服務，帶動供應商投入綠色轉型。

2025年綠色採購申報金額達15.33億元，較2024年成長44%，並獲環境部「民間企業團體綠色採購績優單位」非製造業大型企業組第1名，綠色採購金額居金融業之冠，更連續16年獲獎，展現國泰金控以實際採購行動擴大永續影響力的成果。

推動永續，國泰金控不只從自身做起，也希望帶動更多夥伴一起加入。國泰金控以「氣候、健康、培力」三大主軸推動永續發展，從支持綠色能源、推動低碳投融資，到守護民眾健康、防範金融詐騙及打造友善職場，將永續理念融入日常營運與金融服務。在邁向淨零轉型的路上，國泰金控為全台首家承諾百分百再生能源倡議（RE100）、亞洲第6家通過科學基礎減量目標倡議（Science Based Targets Initiative, SBTi）審查的金融機構，並以2030年台灣據點、2050年全球營運據點全面使用再生能源為目標。

未來，國泰金控將秉持「BETTER TOGETHER 共創更好」品牌精神，持續分享永續經驗、深化供應商合作，讓綠色轉型不只是企業的承諾，更成為每一位合作夥伴都能參與的實際行動，攜手打造更永續、更有韌性的供應鏈。