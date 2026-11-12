快訊

大出包！台東校園流感疫苗接種作業疏失 16學生誤打莫德納

亞冠賽／被中華隊點名最需警戒的正木智也 首局首打席砲轟林子崴

黃仁勳外遇風波 輝達台灣總部進度受影響？北市府回應

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰金控匯聚百家供應商力量 共創綠色永續新價值

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
國泰金控號召102家供應商夥伴參與「2026年國泰金控永續供應商大會」，交流綠色轉型實務，展現攜手推動永續發展的行動力。國泰金控／提供
國泰金控號召102家供應商夥伴參與「2026年國泰金控永續供應商大會」，交流綠色轉型實務，展現攜手推動永續發展的行動力。國泰金控／提供

國泰金控（2882）持續發揮永續影響力，攜手供應商深化綠色供應鏈轉型，舉辦「2026年國泰金控永續供應商大會」，以「永續共好，攜手未來」為主軸，號召102家供應商夥伴參與，交流綠色轉型實務，展現攜手推動永續發展的行動力。為進一步強化供應鏈永續韌性，國泰金控預計於2027年全面優化供應商問卷，深化環境管理、資訊安全及人權等永續風險管理，透過更完善的評鑑與輔導機制，帶動供應商提升永續管理能力，擴大綠色供應鏈影響力。

國泰金控副總經理翁德雁表示，永續發展不僅是企業自身的責任，更需要發揮影響力，帶動價值鏈夥伴共同參與。國泰金控長期將永續理念融入核心業務與營運管理，並透過綠色採購及供應商合作，將永續影響力從企業內部延伸至供應鏈。面對氣候變遷與全球永續轉型挑戰，國泰金控將持續深化供應商夥伴關係，透過永續管理制度優化、經驗交流及資源共享，協助供應商提升永續競爭力，讓綠色採購不僅是企業的採購選擇，更成為帶動產業低碳轉型、共創長期價值的重要力量。

國泰金控自2016年起將環境、社會和公司治理（Environmental, Social, and Governance, ESG）理念融入供應鏈管理，從環境保護、員工權益到資訊安全，持續透過供應商評鑑與溝通，攜手合作夥伴落實永續經營。

隨著氣候變遷及企業經營風險日益多元，國泰金控預計於2027年全面優化供應商問卷，更完整掌握供應商在法遵與人權、風險與職安、誠信與資安、環境管理及社會價值與永續承諾等面向的實際作為。透過持續精進供應鏈管理機制，國泰金控期望將永續從企業自身的承諾，延伸為與供應商共同實踐的行動，提升整體供應鏈的風險韌性與長期競爭力。

企業減碳不只要從自身做起，更需要供應鏈夥伴共同參與。根據 CDP（Carbon Disclosure Project, CDP）的統計數據，範疇三（Scope 3，其他間接排放）平均占企業總碳足跡的 75% ，企業價值鏈產生的間接碳排放，往往占整體碳足跡相當大的比重，彰顯供應鏈合作對推動低碳轉型的重要性。國泰金控持續發揮採購影響力，優先選用環境友善產品與服務，帶動供應商投入綠色轉型。

2025年綠色採購申報金額達15.33億元，較2024年成長44%，並獲環境部「民間企業團體綠色採購績優單位」非製造業大型企業組第1名，綠色採購金額居金融業之冠，更連續16年獲獎，展現國泰金控以實際採購行動擴大永續影響力的成果。

推動永續，國泰金控不只從自身做起，也希望帶動更多夥伴一起加入。國泰金控以「氣候、健康、培力」三大主軸推動永續發展，從支持綠色能源、推動低碳投融資，到守護民眾健康、防範金融詐騙及打造友善職場，將永續理念融入日常營運與金融服務。在邁向淨零轉型的路上，國泰金控為全台首家承諾百分百再生能源倡議（RE100）、亞洲第6家通過科學基礎減量目標倡議（Science Based Targets Initiative, SBTi）審查的金融機構，並以2030年台灣據點、2050年全球營運據點全面使用再生能源為目標。

未來，國泰金控將秉持「BETTER TOGETHER 共創更好」品牌精神，持續分享永續經驗、深化供應商合作，讓綠色轉型不只是企業的承諾，更成為每一位合作夥伴都能參與的實際行動，攜手打造更永續、更有韌性的供應鏈。

國泰金控 綠色 永續

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

國泰金控攜手彭博拓展三大合作 聚焦銀行國際化、資產管理及數位轉型

中信金獲亞太最佳投資人關係團隊殊榮

證交所攜手標普全球能源發布永續洞察報告

第六屆台灣影響力投資國際論壇登場 共探公私協力新解方借鏡日本經驗

相關新聞

台玻逆勢飆天價！外資狂掃14萬張奪冠 富喬同登量價榜

台股12日受到黃仁勳風波牽動，集中市場指數下跌1,165.28點，收在43,091.87點，成交值放大至1.01兆元。不過，三大法人合計逆勢買超51.6億元，外資僅小幅賣超6.85億元，與大盤跌勢形成反差。從量價前十名來看，成交量榜有6檔ETF進榜，個股則以玻纖布族群最受矚目，台玻（1802）、富喬（1815）同步躋身成交量與成交值前十名。其中，台玻獲外資大買逾14萬張，股價盤中最高84.3元、收盤81.7元，雙雙改寫歷史新高，成為當日盤面焦點。

鴻海法說會／劉揚偉：客戶AI需求短期強勁 長期是否影響還要觀察

鴻海（2317）12日舉行法說會，針對客戶在AI資料中心的投入是否放緩？董事長劉揚偉表示，目前看到AI的需求是持續不斷增加，主要來自使用者，這些使用者可以分成四類，即大語言模型製造商（Model Maker）、雲端服務供應商（CSP）、政府與企業等四大類。

友達智慧移動前進 CES 2027 大秀智慧互動新過程

友達（2409）旗下專注於智慧座艙與移動服務的解決方案公司「友達智慧移動（AUO Mobility Solutions Corporation）」將前進美國拉斯維加斯CES 2027，以「Intelligence in Motion」為主題，展現從視覺體驗邁向智慧互動的最新進展。此次將亮相進化版「Smart Cockpit 2027」，將顯示人機介面、車用運算與智慧車聯等持續推進的技術能力落實於完整駕乘情境，從單項技術進一步延伸至座艙裝置、功能與使用體驗，呈現友達智慧移動成立以來深化智慧座艙系統級解決方案的成果。

晉弘財報／第3季本業獲利轉正 內視鏡與微型鏡頭模組布局拓展成長動能

晉弘（6796）12日公布2026年第3季財報，前三季合併營收5.24億元，年增18.8%，第3季營收放量，單季營業利益轉為獲利。

威剛七項產品獲台灣精品獎 企業AI部署、行動儲存成亮點

記憶體模組大廠威剛（3260）12日宣布，旗下七項產品與方案獲第35屆台灣精品獎，涵蓋企業級AI、行動儲存、電競記憶體及創作者固態硬碟（SSD）。其中，企業級儲存品牌TRUSTA的AI Scaler記憶體儲存方案，主打整合軟體、SSD與DRAM，協助企業運用既有硬體導入地端AI，降低部署成本。

和泰車財報／前三季 EPS 31.86元年增6.95元獲利創同期次高

和泰車（2207）前三季獲利表現亮眼，2026年前三季稅後純益達177億元，為歷年同期次高，每股盈餘（EPS）31.86元，較去年同期增加6.95元，合併稅前淨利也增加51億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。