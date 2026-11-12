快訊

大出包！台東校園流感疫苗接種作業疏失 16學生誤打莫德納

亞冠賽／被中華隊點名最需警戒的正木智也 首局首打席砲轟林子崴

黃仁勳外遇風波 輝達台灣總部進度受影響？北市府回應

聽新聞
0:00 / 0:00

榮惠第3季每股純益4.62元 歷史新高 三率三升

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
榮惠第3季每股純益4.62元，創單季歷史新高且三率三升。董事長劉世璘看好AI伺服器產品訂單。圖／榮惠提供
榮惠第3季每股純益4.62元，創單季歷史新高且三率三升。董事長劉世璘看好AI伺服器產品訂單。圖／榮惠提供

AI液冷供應商榮惠-KY今（12）日董事會通過今年第3季財報，受惠於產品結構優化、人工智慧（AI）伺服器產品拉升獲利，單季稅後盈餘9522萬元創歷史新高，每股純益（EPS）4.62元、年增204%，累計前三季每股純益達8.93元、年增176％。前三季毛利率、營益率、稅後淨利率均較去年同期大增4.4個、6.4個、5.5個百分點，經營績效大幅成長。

榮惠-KY現金增資發行普通股163萬股獲金管會申報生效，董事會通過每股定價103元，預計籌資約1.68億元，11月27日為認股基準日。

榮惠-KY公布的第3季財報相當亮麗，毛利率26.6％、營益率16.3％，分別季增3.4個、4.6個百分點，主要是受惠產品結構優化；單季EPS 4.62元，季增125％、年增204%。

法人指出，榮惠-KY以AI伺服器液冷供應服務商為核心定位，提供客戶FPC、Rigid-flex、Metal及HDI等多種類基板一站式服務的策略大舉奏效，CDU（冷卻分配單元）出貨量相當熱絡，加上車用與消費性電子產品用的電路板業務強勁成長，整體推升營收屢創新高。尤其，AI伺服器產品毛利率較高，也是第3季獲利成長的一大助力。

此外，今年以來雖上游玻纖布、樹脂、銅箔基板、記憶體、被動元件等基板原材料成本不斷攀升，但市場對AI伺服器相關產品需求強勁，公司持續與客戶間的轉嫁漲價過程相當順利，迄今近九成客戶達到100％轉嫁，有助產業健康發展及公司利潤提升。

展望後市，法人認為，客戶對公司AI伺服器水冷模組與水冷快速接頭（QD）、感應器、PCBA、板金機殼等相關零組件的訂單依然熱絡，泰國、印度市場的車用基板需求強勁，第4季業績展望樂觀，可望維持第3季的高檔表現。

每股純益

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

廣達前三季大賺逾兩股本 明年伺服器業務可望雙位數成長

家登財報／前三季獲利年增近2倍 每股純益12.54元

宸曜財報／第3季每股純益達5元 創上櫃來新高

IET財報／國防訂單助攻 第3季獲利季增逾兩倍

相關新聞

台玻逆勢飆天價！外資狂掃14萬張奪冠 富喬同登量價榜

台股12日受到黃仁勳風波牽動，集中市場指數下跌1,165.28點，收在43,091.87點，成交值放大至1.01兆元。不過，三大法人合計逆勢買超51.6億元，外資僅小幅賣超6.85億元，與大盤跌勢形成反差。從量價前十名來看，成交量榜有6檔ETF進榜，個股則以玻纖布族群最受矚目，台玻（1802）、富喬（1815）同步躋身成交量與成交值前十名。其中，台玻獲外資大買逾14萬張，股價盤中最高84.3元、收盤81.7元，雙雙改寫歷史新高，成為當日盤面焦點。

鴻海法說會／劉揚偉：客戶AI需求短期強勁 長期是否影響還要觀察

鴻海（2317）12日舉行法說會，針對客戶在AI資料中心的投入是否放緩？董事長劉揚偉表示，目前看到AI的需求是持續不斷增加，主要來自使用者，這些使用者可以分成四類，即大語言模型製造商（Model Maker）、雲端服務供應商（CSP）、政府與企業等四大類。

友達智慧移動前進 CES 2027 大秀智慧互動新過程

友達（2409）旗下專注於智慧座艙與移動服務的解決方案公司「友達智慧移動（AUO Mobility Solutions Corporation）」將前進美國拉斯維加斯CES 2027，以「Intelligence in Motion」為主題，展現從視覺體驗邁向智慧互動的最新進展。此次將亮相進化版「Smart Cockpit 2027」，將顯示人機介面、車用運算與智慧車聯等持續推進的技術能力落實於完整駕乘情境，從單項技術進一步延伸至座艙裝置、功能與使用體驗，呈現友達智慧移動成立以來深化智慧座艙系統級解決方案的成果。

雷笛克財報／第3季同期轉盈、每股賺0.34元 創近16季新高

光學透鏡廠雷笛克光學（5230）12日公布第3季財報，單季稅後純益1,857萬元，季增229%，較去年同期虧損770萬元轉虧為盈，每股純益0.34元，創下近16季新高。累計今年前3季稅後純益893萬元，相較去年同期虧損7,247萬元成功轉盈，每股純益0.16元。

台數科法說會／推動「網路電信化、在地媒體國際化」雙軸轉型策略

台灣數位光訊科技（6464）12日舉行法說會，台數科強調，面對通訊與媒體市場快速轉變，推動「網路電信化、在地媒體國際化」雙軸轉型策略，集團同時擁有光纖網路與媒體通路，未來將持續深化網路與內容合作的整合，發展多元營運模式，創造長期成長動能。

晉弘財報／第3季本業獲利轉正 內視鏡與微型鏡頭模組布局拓展成長動能

晉弘（6796）12日公布2026年第3季財報，前三季合併營收5.24億元，年增18.8%，第3季營收放量，單季營業利益轉為獲利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。