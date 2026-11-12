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智邦財報／前三季每股大賺58.09元 超越2025年全年

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通大廠智邦科技（2345）12日召開董事會，會中通過年第3季合併財務報表，第3季每股大賺23.39元，年增67%，再創單季新高，累計前3季每股純益58.09元，超越2025年全年的47.13元。

智邦第3季合併營收1,207.44億元，季增26.3%，年增65.5%；營業毛利212.84億元，季增13%，年增70%，毛利率17.63%，低於上季19.7%，高於去年同期的17.2%；營業利益161.22億元，季增12.4%，年增79.1%；稅後純益為130.65億元，季增18.2%，年增67%，單季每股純益23.39元。

累計2026年前3季智邦營收2,864.02億元，年增62.4%；營業毛利538.08億元，年增68.2%，毛利率18.79%，高於去年同期18.1%，營業利益405.02億元，年增75.9%，稅後純益為324.45億元，年增80.6%，每股純益58.09元。

智邦日前公布10月營收再次跳大階，來到446.62億元，月增10.6%，年增91.2%，再創單月新高，累計前十月營收為3,310.65億元，年增 65.8%。

法人預估，智邦大客戶拉貨回穩，加上新產品持續出貨，可望推升第4季營收再創單季新高。

智邦 財報 智邦科技

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