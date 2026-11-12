華電網財報／第3季 EPS 0.46元 10月營收年增289%

資通訊服務整合商華電網（6163）召開董事會並通過第3季財報，受惠於大型智慧化專案推進與認列，加上AI基建設施需求挹注，第3季營收21.72億元，季增80%，年增32.4%；歸屬於母公司淨利6,871.4萬元，年增120.1%，每股純益（EPS）0.46元。

延續第3季成長動能，華電聯10月營收13.64億元，年增289.72%。累計前十月營收為65.66億元，年增55.91%，顯示今年營運狀況穩健成長。

營運長王榮德表示，公司在智慧交通、電信寬頻網路、企業資安維運保持領先，今年更透過成立子公司碩維回應半導體業客戶對客製化網路與算力的需求。未來透過母公司大型專案承攬能力、加上子公司敏捷創新的雙引擎模式，讓集團持續從傳統系統整合商轉型為全方位的人工智慧生態系賦能者，協助客戶降本增效、提升營運韌性、創造更長遠價值。

展望第4季，進入年度認列高峰期，加上客戶需求旺盛，本季營運可望再上層樓。同時子公司與母公司專案團隊技術對接可望加速產品化進程，爭取更多高毛利的長約。

技術布局上，公司不僅協助客戶建置大規模AI資料中心（HPC／GPU集群），導入雲端大型語言模型（LLM），也持續強化地端（On-Premise）與私有環境的部署能力，依據資料敏感度、法規遵循、資安治理及營運需求，規劃最合適的AI架構；同一時間，子公司與母公司專案團隊之技術對接，爭取更多高毛利的維運服務長約。