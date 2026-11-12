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旺旺保財報／前三季賺22.6億元、年增1.5倍 超越歷年全年水準

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

旺旺保（2816）12日公告第3季財務報告，受惠核保利益與投資收益雙雙創高，前三季稅後純益達22.6億元，年增151.2%，每股稅後純益（EPS）10.12元，超越歷年全年水準。

旺旺保表示，隨著營運規模穩步擴大，核保品質持續優化，核保利益達15.3億元，成長11.3%；投資收益強勢升至14.1億元，較去年同期大幅成長997.6%，為獲利注入強勁動能。在雙引擎帶動下，稅前盈餘達25.7億元，綜合損益總額24億元；每股淨值達45.5元，較年初成長9.8%，財務結構穩健、資本基礎持續充實，充分展現本業與投資並進的經營成果。

展望未來，旺旺保將秉持穩健、審慎的經營原則，持續聚焦本業經營、強化核保與風險管理，在兼顧成長、獲利與資本結構健全下，為保戶、股東及其他利害關係人創造更大價值，朝永續經營目標穩步邁進。

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