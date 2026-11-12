顧及輝達客戶關係 鴻海事前低調溝通讓法說會不失焦

鴻海（2317）12日舉行法人說明會，董事長劉揚偉親自對外說明最新營運成果與未來布局。正如市場預期，AI伺服器與相關先進運算業務成為整場會議的絕對核心。據了解，鑑於同業日前評論輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳外遇事件，鴻海在本次法說會前下足功夫對媒體、投資人進行事前溝通，避免讓該起事件持續延燒，讓雙方合作成果失焦。

劉揚偉在會中釋出對AI業務的樂觀預期，強調需求力道依然強勁，相關供應鏈拉貨動能亦維持高檔，為近期AI市況，尤其是客戶出貨動能，注入一劑強心針，穩住市場信心。

值得觀察的是，隨後的會後問答環節。在會議召開前夕，部分市場人士原先揣測相關話題是否會在現場被提及。但實際進行提問時，無論是外資法人或現場媒體，發問內容全數緊扣技術進展、新一代伺服器機櫃的出貨時程、產能擴充進度，以及整體伺服器市場的毛利率表現。

整場問答環節未出現任何針對合作夥伴私人風波的提問，反映出機構法人對實質營運數據的關注遠高於市場雜音；同時，也展現出供應鏈在面對關鍵客戶時，專注於履約能力與商業合作的既有常態。