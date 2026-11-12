亞力財報／前三季EPS 2.44元 創同期新高

亞力（1514）12日公告財報，累計前三季稅後純益6.74億元，年增13.96%，每股稅後純益（EPS）2.44元，創下歷史同期新高；第3季稅後純益2.28億元，小幅年減5.55%，每股稅後純益0.83元。

亞力表示，第3季單季獲利小幅衰退，主要是去年同期因新台幣升值，因此業外有匯兌利益，不過若以本業來看，今年是持續成長。

亞力持續受惠AI資料中心建置、半導體擴廠及台電強韌電網計畫等三大動能，帶動電力設備需求暢旺。亞力表示，目前在手訂單已超過130億元，創歷史新高，且接單金額持續超過銷貨金額三成以上，為未來營運成長增添動能。

值得注意的是，半導體已成為亞力最重要的成長引擎。亞力指出，目前半導體銷貨訂單占比達45%，首度超越台電的30%；若以在手訂單來看，半導體占比達35%、台電占30%、軌道建設占15%，AIDC機房則占約5%至10%，顯示AI及半導體相關需求持續擴大。

產能方面，亞力目前產能維持滿載，因應半導體客戶持續追單，積極加班趕工，並持續擴充產能。其中，楊梅第三廠預計2027年完工、2028年量產，屆時整體產能可望再增加兩成，進一步支撐未來接單及出貨需求。

法人指出，亞力半導體相關設備毛利率相對較高，有助優化產品組合及獲利結構，加上半導體設備出貨持續暢旺、工程案集中年底結案，預期第4季營收可望登上全年高峰。

展望未來，亞力表示，半導體設備訂單交期約一年至一年半，目前洽談中的半導體訂單金額已超過現有在手訂單，隨著國內外半導體大廠持續擴廠，加上台電電網建設及新產能陸續開出，預期明年營運可望持續成長。