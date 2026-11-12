台玻逆勢飆天價！外資狂掃14萬張奪冠 富喬同登量價榜

台股12日受到黃仁勳風波牽動，集中市場指數下跌1,165.28點，收在43,091.87點，成交值放大至1.01兆元。不過，三大法人合計逆勢買超51.6億元，外資僅小幅賣超6.85億元，與大盤跌勢形成反差。從量價前十名來看，成交量榜有6檔ETF進榜，個股則以玻纖布族群最受矚目，台玻（1802）、富喬（1815）同步躋身成交量與成交值前十名。其中，台玻獲外資大買逾14萬張，股價盤中最高84.3元、收盤81.7元，雙雙改寫歷史新高，成為當日盤面焦點。

成交量排行由主動中信台灣收益（00406A）以80.01萬張居冠，群益臺灣加權正2（00685L）以50.95萬張排名第二，ETF合計占據前十名6席。從價格表現來看，00406A跌4.4%、收7.61元，00685L及元大台灣50正2（00631L）分別下跌4.65%、4.73%；元大台灣50反1（00632R）則逆勢上漲2.53%。

個股交易焦點轉向玻纖布。台玻成交量持續放大至48.41萬張，排名第三，股價逆勢上漲6.52%，收81.7元，成交值399.01億元排名第四；富喬成交量24.80萬張，排名第九，股價下跌2.49%，收137元，成交值352.25億元排名第五。兩檔同時進入量價雙榜，但股價走勢分歧，台玻呈現價量齊揚，富喬則是成交熱度維持高檔、股價收黑。

台玻成為市場焦點，除了當日股價表現與外資買盤，營收及獲利成長也提供基本面支撐。台玻10月營收55.66億元，月增12%、年增56.5%，自2021年年中以來再度突破50億元；前十月累計營收420.07億元，年增22.62%，營收成長動能明顯升溫。

獲利表現也同步改善。台玻第3季毛利率升至31.6%，季增8個百分點；營業利益率由第2季12.64%提升至23.94%，增加11.3個百分點，EPS達0.93元。營收結構中，平板玻璃約占60%、玻璃纖維約占31%、玻璃器皿約占9%；隨著高階電子級玻纖布比重提高，產品組合改善成為毛利率提升的重要動能。

法人指出，高階電子級玻纖材料供需吃緊，市場需求能見度已延伸至2028年。為因應客戶需求，台玻啟動第四期擴產計畫，加快產能布局。董事長林伯豐表示，電子材料通過客戶認證並導入生產後，供應商更換牽涉製程調整，客戶轉換意願相對較低；因此台玻必須加快擴產，及時滿足客戶需求，掌握AI帶動的材料商機。

外資籌碼方面，台玻獲買超14.03萬張，居外資買超榜首；友達（2409）也獲買超1.03萬張，排名第七。相較之下，群創（3481）遭外資賣超3.45萬張，居賣超榜首，00406A則遭賣超2.25萬張。台玻獲外資大舉加碼，與群創遭調節形成對比。

成交值排行則由台積電（2330）以689.43億元居冠，股價下跌2.3%；聯發科（2454）以479.33億元排名第二，下跌3.51%；南亞（1303）以464.4億元排名第三，下跌6.39%。台玻、富喬分居第四、第五，創意（3443）、南亞科（2408）、聯茂（6213）、穩懋（3105）及欣興（3037）也進入前十名。