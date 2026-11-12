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中租法說會／總資產突破1兆元大關 陳鳳龍正面看待2027年展望

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

中租-KY（5871）12日舉行法人說明會，截至今年第3季底，合併總資產已突破1兆元新台幣大關，過去十年年化複合成長率達13%。董事長陳鳳龍也釋出2027年初步展望，隨著中國大陸資產品質朝向改善、台灣資產品質第3季、第4季預期逐漸穩定、東協國家因油價上升衝擊當地經濟的影響性可望逐漸消退，目前內部仍朝著正向看待。

陳鳳龍指出，從外在環境來看，偏向持平看待，認為應不至於更壞；內部環境對中租而言更關鍵，隨著中國大陸資產品質持續朝向改善，台灣資產品質雖有小幅波動，預期第3季、第4季會逐漸穩定；東協部分，雖然受到美伊戰爭影響，油價上升衝擊經濟，但影響性可望逐漸消退，因此內部對於2027年仍以朝向正向看待。

中租控股今年前三季合併稅後純益158.7億元、年增6%，每股稅後純益（EPS）8.73元。其中，三大市場當中，台灣地區前三季獲利103.4億元、年增4%；中國大陸前三季獲利65.6億元、年增12%；東協前三季獲利21.9億元、年增11%。今年前3季台灣歸屬母公司獲利占比56%、中國大陸35%，東協則是9%。

從主要三大市場來看，中國大陸市場方面，陳鳳龍指出，觀察大陸近期三個月的業務本金持續成長，近三個月開始彌補過去本金的衰退，預估動能是穩定、且可期待的；他觀察，大陸新承做業務的資產品質持續改善，趨勢方向沒有變動，且「是越來越肯定」，當然還需要花時間與心力，消化過去的延滯逾期案件。

另外，台灣第3季資金成本2.42%，較上季有所增加，陳鳳龍則表示，資金成本上升主要是反映台灣市場的資金緊俏，資金跑到股市去，使得銀行的資金較為緊俏，相關影響已經反映至損益狀況，但觀察資金緊俏已達到適當的滿足點。

市場關注預期美國聯準會12月將再度升息，對中租影響如何？陳鳳龍指出，聯準會12月升息動態持續觀察中，但對中租業務而言，因美金業務皆為浮動利率，因此在資金成本方面，沒有直接影響。

至於東協市場，主要柬埔寨受獲利影響較大，陳鳳龍指出，受到伊朗戰爭影響，油價上升衝擊東埔寨的經濟表現，消費者償付能力下滑，需要增提信用成本，但預期相關提列年底前可以完成。

根據中租法說會揭露，整體信用資產符合預期，今年第3季合併信用資產年增4%、季增1%，其中，台灣第3季持續因受到二手車業務減少影響，信用資產影響年減1%、季減0.5%；中國大陸第3季信用資產雖然年減0.1%，不過，隨著業務動能趨於穩定，第3季已比第2季增加2%；東協第3季信用資產年增10%、季增2%，主要成長動能來自越南、馬來西亞。

資產品質部分，截至9月底中租控股合併延滯率5.2%，較上季增加0.1%，主要是小數點進位，實際與上一季變化不大，其中，台灣地區9月底延滯率上升至4.4%，季增0.2%；中國大陸9月底延滯率為6.9%，與上季持平；東協9月底延滯率4.3%，季減0.2%。

另外，中租在本季也首度揭露太陽能儲能設備資產，截至第3季，太陽能總資產為911億元，年增18%、季增15%，季增主要是本季購入太陽能光電股權，有助於中租後續的售電收入。

中租 法說會

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