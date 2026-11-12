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天品財報／第3季EPS 9.53元、年增1091.25% 資產活化＋AI 液冷助攻

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

天品（6199）12日董事會通過2026年第3季財務報告，第3季合併營收2.46億元，年增193.22%；營業毛利5,787萬元，年增74.48%；營業利益3,825萬元，年增116.61%；稅後歸屬於母公司淨利5.88億元，年增1,094.13%；每股純益（EPS）9.53元，年增1,091.25%。

天品表示，受惠於業外收入增加，加上第3季完成桃園平鎮廠閒置廠房處分，相關處分利益於當季認列，進一步提升整體獲利表現；累計2026年前三季合併營收7.3億元，年增432.01%；營業毛利2.72億元，年增259.79%；營業利益2.11億元，年增744.75%，稅後歸屬於母公司淨利7.16億元，年增2,462.6%，每股純益（EPS）11.6元，年增2,477.78%。

天品進一步表示，第3季隨著旗下奈科潔淨科技高階AI伺服器液冷潔淨製程業務持續放量，第二條自動化先進產線亦逐步發揮產能效益，帶動整體產品組合與生產效率持續優化，第3季毛利率23.51%、營業利益率15.54%。

天品長期以來，以「生命科技事業」與「AI科技服務」雙軌發展策略為核心，一方面由天品山莊持續深耕生命服務市場，提供集團穩健的營運基礎與現金流。

另一方面，旗下奈科潔淨科技則積極拓展AI伺服器液冷系統潔淨服務，結合欣偉科技深耕半導體零件清洗與貴金屬回收逾二十年的技術經驗，持續擴大高階潔淨製程的應用範疇。

目前奈科服務已涵蓋Cold Plate、Manifold、Radiator、CDU機櫃、SideCar、EPDM及波紋管等液冷系統核心零組件，並透過自動化設備、精密清洗及品質驗證能力，逐步由傳統精密清洗服務升級為高階AI液冷潔淨解決方案提供者，深化集團在AI科技供應鏈中的競爭優勢。

展望2026年第4季及2027年，天品維持審慎樂觀看法。隨著全球AI伺服器建置需求持續擴大，液冷散熱架構滲透率提升，預期將持續帶動高階潔淨製程需求成長。天品將持續聚焦AI伺服器液冷關鍵零組件潔淨服務，深化與國際客戶合作關係，加速新舊客戶驗證及量產訂單銜接，同時優化自動化產線稼動率與製程效率，進一步提升高附加價值業務營收比重。

天品 財報

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