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安特羅腸病毒疫苗新加坡送件 搶攻東協市場商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

國光生技子公司安特羅（6564）12日公告，安拓伏腸病毒71型疫苗（EnVAX-A71）已向新加坡衛生科學局（HSA）提交新藥審查（NDA）申請，搶攻東協市場商機。

安特羅生技表示，由於新加坡公衛與醫療法規成熟，為進入東協市場的指標國家，且新加坡仍無任何腸病毒疫苗上市，這次送件將是安特羅腸病毒疫苗拓展東南亞市場的重要布局。

安特羅腸病毒疫苗在台灣、澳門取得藥證後，積極透過藥證申請拓展東南亞市場，繼2025年7月送件越南、2026年8月送件泰國後，再透過新加坡設立的EB公司(Enimmune Biotech Pte. Ltd)送出藥證申請。

安特羅生技總經理張哲瑋指出，新加坡為腸病毒與手足口症好發地區，幼兒腸病毒防治成為重要的公衛議題，但由於當地未有任何腸病毒疫苗問市，安特羅腸病毒疫苗進入新加坡，不僅為保護幼兒提供重要防疫工具，未來腸病毒71 型疫苗在新加坡的使用經驗，也對台灣串連東協國家建立完整的腸病毒防護網具有示範作用。

張哲瑋指出，新加坡雖不大，但在東協具有特殊性，由於新加坡為東南亞醫療、公衛與藥政法規最成熟的國家，若能在新加坡HAS取得藥證核准，對於未來進入其他東協國家將更具指標意義。

為拓展新加坡這個重點市場，安特羅已和馬來西亞指標性製藥上市公司Duopharma簽訂銷售合約，全力布局星、馬，搶進東協市場。Duopharma Biotech為馬來西亞指標性製藥上市公司，與馬來西亞衛生部維持長期合作關係，擁有豐富的公共醫療供應經驗。

安特羅腸病毒疫苗由國光潭子廠生產，使用先進生物反應器製程，品質穩定且產能更大，可維持每年至少100萬劑產能，足以供應台灣、東協市場。安拓伏腸病毒71型疫苗適用於兩個月以上至未滿6歲嬰幼兒的主動免疫接種，以預防腸病毒71型感染所引起之疾病，疫苗有效性（VE）達99.21%。

腸病毒為盛行東南亞地區的流行疾病，其中EV71為主要的病原之一，且具有高度嗜神經性及高致病力，易造成如肢體麻痺、腦炎、腦膜炎、肺水腫或出血等嚴重併症甚至死亡。尤其新冠疫情之後的免疫負債，使多數嬰幼兒缺乏自然感染抗體，導致東南亞各國近年迎來腸病毒疫情反撲，進一步提升市場對重症預防疫苗的龐大且迫切需求。安特羅將持續著手於東南亞及全球市場開發，以期縮小區域性防治缺口，守護嬰幼兒健康。

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