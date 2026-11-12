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振大環球財報／第3季單季每股賺6.98元、前三季 EPS 16.06元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

成衣製造大廠振大環球（4441）12日公布第3季財報，單季每股純益（EPS）達6.98元，超越紡織股王儒鴻（1476）的6.36元，躍居成衣股第3季單季獲利領先群。振大環球累計前三季EPS達16.06元，不僅提前超越去年全年14.75元的水準，全年獲利更有望挑戰歷史新高。不過，若以累計前三季EPS比較，仍由儒鴻以每股純益18.7元領先。

振大環球第3季合併營收24.42億元，年增8.16%，創歷年單季新高；稅後純益4.76億元，年增25.96%。累計前三季合併營收62.32億元，年增9.65%，稅後純益10.96億元，年增57.54%，營收及獲利同步成長。

振大環球第3季獲利成長幅度優於營收，主要受惠產品組合優化及營運效率提升。單季毛利率達27.97%，較去年同期增加4.71個百分點；營業利益5.57億元，年增51.44%，營業利益率亦較去年同期提升6.51個百分點，顯示本業獲利能力持續改善。

展望後市，振大環球表示，將持續深化與既有客戶的合作關係，以美國市場為核心，掌握電商通路、運動休閒及母嬰服飾等市場需求，並持續優化產品組合及生產配置，提升整體營運效率。

在海外產能布局方面，振大環球持續透過越南、馬達加斯加等多元生產基地，強化供應鏈彈性。其中，馬達加斯加產區隨著美國關稅政策逐步明朗，公司指出，當地重新確認享有免關稅優勢，有利提升接單競爭力。

振大環球看好，隨著客戶訂單需求持續擴大，以及馬達加斯加產區優勢逐步發揮，2028年至2029年可望迎來新一波成長動能，未來將持續擴大客戶基礎及產區布局，對全年營運維持正向樂觀看法。

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